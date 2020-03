Valicenti: “Es una gran noticia que las clases comiencen en tiempo y forma”

En la jornada de este lunes se iniciaron las clases en la provincia de Buenos Aires, por ello se repitieron los actos correspondientes en cada uno de los distritos bonaerenses. En Olavarría el intendente Ezequiel Galli eligió la Escuela Nº 2 de Sierra Chica para dar por iniciado el ciclo lectivo, mientras que el gobernador Axel Kicillof lo hizo en Berisso, donde enfatizó que "estoy feliz porque hacía mucho que no empezaban a tiempo las clases". “Hoy puedo decir que estoy feliz que después de una negociación con los representantes de los maestros pudimos ponernos de acuerdo y gracias a ellos hoy comienzan las clases”, añadió.

Quien se proclamó en similares términos fue el diputado provincial César Valicenti, quien participó del acto que se llevó a cabo en Tapalqué, más precisamente en la Escuela Primaria Nº 28 “Coronel Estomba”, donde estuvo junto al intendente de esa ciudad, Gustavo Cocconi, y la inspectora regional de educación, Mónica Wagner. “Que empiecen en tiempo y forma en toda la provincia, es una gran noticia para los alumnos, los docentes y las familias bonaerenses", resaltaron.

“La Escuela es la principal institución de ruptura de las desigualdades, sin Educación Pública no hay crecimiento, no hay igualdad de oportunidades y no se puede pensar un país con desarrollo e inclusión”, añadió Valicenti. “Estamos muy contentos de volver a empezar las clases en el primer día del ciclo lectivo, porque hacía mucho tiempo que no comenzaban en tiempo y forma, esto era un problema para los chicos de la provincia, para los docentes y para las familias bonaerenses”, remarcó el legislador.

“Tenemos un Gobernador que dialoga y entiende las necesidades, este inicio de clases es muy importante gracias al diálogo que los docentes, los profesores y los auxiliares de la educación tuvieron con el gobierno de la provincia que entiende a la Educación como una prioridad”, concluyó.