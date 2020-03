Estudiantes con licencia indefinida aunque “La Liga va a terminar”

Luego de conocerse la medida nacional de establecer la cuarentena obligatoria a nivel nacional, la Comisión Directiva del Club Estudiantes decidió extender la licencia para el plantel profesional participante de La Liga Argentina.

Sin fecha de regreso fija y con la licencia extendida por parte de la entidad olavarriense a sus basquetbolistas, se supo a través de Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes que “en principio tenemos que terminar nuestra liga. En el medio de esto nos tenemos que poner de acuerdo de qué manera vamos a enfrentar las consecuencias económicas de esta decisión”.

La forma en la que regresarán las ligas no están definidas ya que, en estos días, la prioridad pasa por otro lado: “Primero tenemos que definir la fecha, si no podemos volver en abril lo haremos más adelante, y recién ahí podremos decidir cómo volveremos. Al ser un stand by, cuándo pensamos retomar y cómo lo vamos a hacer, todavía no lo sabemos, es algo que está sin definirse”.

“Estamos viendo y dialogando con todos los clubes y la Asociación de Jugadores para tomar las decisiones de manera conjunta” explicó el reemplazante de Fabián Borro para después agregar: “Si están dadas las condiciones para volver en abril queremos ver cómo lo ven ellos. Tenemos el ejemplo del fútbol que los dirigentes querían seguir y los jugadores no. Nosotros, como dirigentes de la Liga Nacional, no queremos que eso nos pase”.

Por otro lado y ante el largo periodo de inactividad, la dirigencia del Club Estudiantes analiza la situación de De´Marco Owens.

Entrevista: Basquet Plus