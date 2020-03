Coronavirus: Denuncias por incumplimiento de cuarentena

La titular de Migraciones, el organismo que controla el ingreso de personas al país, Florencia Carignano aseguró que “tenemos explotados los teléfonos con denuncias por gente que no cumple la cuarentena”.

En diálogo con Infobae contó que comenzaron los operativos en todo el país para chequear que los extranjeros y los argentinos cumplan con el período de aislamiento por 14 días que estableció el decreto presidencial del último jueves.

De comprobarse la infracción, los extranjeros podrán ser expulsados de la Argentina y para los connacionales, el Código Penal establece una pena que puede llegar a los 15 años de prisión.

En Olavarría, la preocupación también se manifestó en denuncias ante el Municipio y una propagación de rumores a través de redes sociales. Muchos vecinos realizaron consultas a este medio ante la sospecha de personas que no estarían cumpliendo el aislamiento indicado al regresar a la ciudad desde zonas afectadas.

¿Qué deben hacer quiénes regresen de viaje?

Durante la conferencia de prensa en la que se declaró la Emergencia Sanitaria por un año, el intendente Ezequiel Galli informó que la situación actual de Olavarría es de prevención, ya que “no tenemos casos de coronavirus aún, y estamos haciendo todo esto para evitar la propagación. Si tenemos 15 casos de personas que se encuentran en asilamiento”.

Indicaron que la gente que tenga síntomas o haya venido desde otro país debe comunicarse por WhatsApp al 2284-544821.

“Apelamos a la conciencia social, si vinimos de viaje hagamos el aislamiento voluntario, no creamos que no nos va a pasar, porque podemos estar asintomáticos varios días y estar contagiando, por lo cual tratemos de no compartir el mate, toser en el pliegue del codo, lavarnos las manos. Apelamos a que los vecinos tengan esta conciencia. Estas medidas son preventivas, esto es muy dinámico. Recordemos que la prevención somos todos”, finalizó el intendente.