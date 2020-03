Coronavirus: el Municipio declaró la Emergencia Sanitaria por un año

Este sábado por la mañana, en la dirección del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, el intendente Ezequiel Galli declaró la emergencia sanitaria en el Partido de Olavarría, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el coronavirus COVID-19.

Acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo, la asesora municipal del área Mariana Diamanti, el subsecretario de Salud Christian Waimann y más funcionarios del Municipio, el jefe comunal explicó que “decidimos declarar la emergencia sanitaria en el Partido de Olavarría por el periodo de un año” y agregó “firmamos un decreto para tomar medidas preventivas”.

“Días atrás habíamos suspendido los eventos sociales, deportivos y culturales municipales por tiempo indeterminado hasta que sepamos cómo va transcurriendo todo” continuó. “Vamos a poner un límite de 200 personas para los eventos ya sea religiosos, culturales o deportivos, que sean eventuales”.

Por otro lado, vamos a reducir en un 50% el factor ocupacional en bares, resto-bares, cervecerías, lugares de afluencia de público que estén habilitados por la Municipalidad.

En relación a la actividad que tendrá el Hospital Municipal durante la emergencia, el Intendente señaló que “vamos a suspender las licencias y las vacaciones del personal de salud hasta nuevo aviso, porque si sigue escalando y tenemos casos en la Ciudad vamos a necesitar el 100% del personal y readecuar personal”. Por último, el decreto contempla una “reasignación de partidas presupuestarias de acuerdo a la demanda”.

La situación actual de Olavarría es de prevención, ya que “no tenemos casos de coronavirus aún, y estamos haciendo todo esto para evitar la propagación. Si tenemos 15 casos de personas que se encuentran en asilamiento”.

La gente que tenga síntomas o haya venido desde otro país que se comunique por WhatsApp al 2284-544821

Por su parte, Mariana Diamanti aclaró: “la gente que está llegando de Brasil no está dentro de los países que la persona cuando llega tiene que aislarse. Lo que no quiere decir que no sea incluído en la brevedad”.

Al ser consultado sobre la situación de los establecimientos educativos que tuvieron casos de aislamiento el pasado viernes, Ezequiel Galli mencionó que “ayer hubo una reunión con el equipo educativo y el equipo de salud para hacer un seguimiento de estos casos. Vale también aclarar que mucha gente me está pidiendo por redes sociales que suspenda las clases, y quiero dejar en claro que no tengo injerencia para hacerlo” y agregó “si suspendimos las actividades para adultos mayores, no los lugares de los más chicos porque funcionan como un espacio de contención”.

Para finalizar, Germán Caputo detalló: “estamos viendo la enfermedad en vivo y en directo, entonces van surgiendo inconvenientes que a veces nos cuesta muchas horas de estar pensando y de resolver. En las denuncias no hay antecedentes en los juzgados o la policía, así que se está viendo cómo actuar, y cómo actúa el resto del mundo”.