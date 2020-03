Cruces en torno a la implementación de la emergencia en violencia de género

La implementación por parte del Ejecutivo de la Emergencia en Violencia de Género fue eje de uno de los debates en la primera sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante.

El interbloque del Frente de Todos presentó un proyecto de comunicación con el que cuestionó la “falta de acciones y políticas concretas en relación a la emergencia de violencia de género declarada en Olavarría” por parte del Poder Ejecutivo.

En su presentación, la concejala Mercedes Landívar expresó: “Queremos visibilizar la preocupación falta de líneas de acción del Ejecutivo. No es necesario tener que contar con el articulado para tener la voluntad política y tener líneas de acción. El artículo 2 se lo faculta a reasignar partidas presupuestarias, realizar contrataciones directas. Es preocupante que aún no haya un equipo integral las 24 horas. Sabemos que se han sumado una o dos profesionales más y lo celebramos pero no es una atención de las 24 horas” dijo.

También reclamó “acciones de abordaje territorial” y “personal asignado que haga el seguimiento de los casos que ingresan a la Dirección de Políticas de Género”.

Mostró estadísticas oficiales: “2232 causas en Olavarría en 2019 un 26% de aumento al 2018. ES el Distrito con mayor cantidad de expedientes del Departamento Judicial de Azul. Y la Comisaría de la Mujer recibe más de 200 denuncias mensuales” sostuvo.

Destacó la labor en la “Comisión de Género en relación al tratamiento del articulado de la emergencia” pero diferenció el trabajo respecto a las competencias propias del Ejecutivo.

Tras la argumentación, pidió “que disponga de las partidas económicas necesarias. Una emergencia amerita la toma de decisiones urgente del Ejecutivo local” advirtió.

Desde Juntos por el Cambio, Cecilia Krivochen respondió: “nos vemos sorprendidos con este pedido de informes. Hubo tratamiento de la comisión, los anuncios del intendente en el discurso de apertura con la incorporación de recursos humanos y la implementación de capacitaciones en la Ley Micaela. Ayer – por el miércoles- asistió la directora de Políticas de Género y se le pudieron hacer consultas” indicó y mencionó que “la guardia 24 horas ya existe a partir de la declaración de emergencia”

Mercedes Landívar reiteró que el foco “es la facultad de poder del Ejecutivo en cualquier emergencia, no estoy cuestionando el trabajo de la Comisión de Género sino el rol del Ejecutivo y su facultad de disponer de partidas presupuestaria” dijo.

Victoria De Bellis (Cuidemos Olavarría) pidió “plasmar los pedidos en el articulado del proyecto”. Pero la moción fue rechazada por voto doble de presidencia.

“No vamos a acompañar este pedido. Consideramos que está dentro de un proyecto que está en curso” agregó Celeste Arouxet de Juntos por el Cambio.

El proyecto de comunicación también fue rechazado por mayoría con voto de Juntos por el Cambio y UCR.