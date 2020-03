Suspendieron los eventos masivos en la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof confirmó en la jornada de este jueves la cancelación de espectáculos masivos en el territorio bonaerense, incluido el festival internacional Lollapalooza que se iba a llevar a cabo en San Isidro, como una de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

También, en sintonía los anuncios que realizó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ordenó que los espectáculos deportivos se realicen sin la presencia de público, por lo que el encuentro entre Gimnasia y Banfield que se disputará el viernes en La Plata, ya no contará con hinchas en el estadio.

La medida fue consensuada con empresarios y productores, con autoridades nacionales y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y “suspende todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo y social de participación masiva”. El objetivo, según explicaron desde el Gobierno bonaerense, es contener el contagio ya que hasta el momento todos los casos son importados. De esta manera, el fútbol del fin de semana ya no tendrá hinchas porque tanto Buenos Aires como la provincia definieron jugar sin gente en las canchas.

En tanto, el Lollapalooza fue reprogramado aunque sin fecha concreta. El festival estaba anunciado para el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, con una importante grilla internacional, protagonizada por artistas como los Gun’s N Roses, Travis Scott, The Strokes, Gwen Stefani, y Lana del Rey.

En este sentido, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que para prevenir el coronavirus “más importante que el control es el autocontrol” y aclaró que no van a salir a perseguir personas que no estén cumpliendo la cuarentena. “La pena establecida en el decreto no es de cumplimiento inmediato. El ministerio de Seguridad no va a salir a perseguir a la gente que no esté cumpliendo la cuarentena”, puntualizó el funcionario.