Desgarradoras imágenes de la familia de Lucas Simón en un día más de búsqueda

Lucas Simón sigue sin aparecer. Lo buscan por cielo y tierra y el saldo sigue siendo negativo. Su familia no baja los brazos, ruega por su aparición y hoy decidieron marchar junto a medio centenar de personas que la acompañan en este duro momento.

Son desgarradoras las imágenes de sus allegados, su madre arrodillada en el piso, rezando, implorando por el regreso de su hijo de 22 años.

Sumergida en un dolor difícil de explicar pero no de comprender, dialogó, con Infoeme. “Estoy esperando que se desate de Fiscalía la posibilidad de que venga de Punta Alta una organización de búsqueda y rescate que es muy importante porque se focalizarán únicamente a Lucas, a cuatro días de su desaparición”.

Entre llanto y con la voz entrecortada imploró “necesito encontrar a mi hijo por el amor de Dios, le hablo al cielo para que Dios abra puertas. Necesito encontrarlo, la búsqueda es muy lenta. Se están haciendo rastrillajes de 17 a 19, es muy poco. Considero que la policía está investigando, estoy conforme con su trabajo, hay avances que no los pueden decir pero considero que es poco el tiempo que utilizan para rastrillar”.

En cuatro días "no sabemos qué puede haber pasado con Lucas, no se ha podido dar con el paradero de él, necesita más apoyo extra de búsqueda, solidaridad de la gente, que nos ayuden a caminar las calles. Solcité Gendarmería, aporte de búsqueda con caballos, botes, todo debe pasar por Fiscalía y la fiscal Serrano es la que tiene que dar el okey para que se desate esta ayuda adicional que me ofrecieron solidariamente”.

Llegó al Municipio para que “el intendente Galli interceda, que acelere el trámite con Fiscalía. Agradezco la contención de la gente, la sociedad pero estoy desesperada porque necesito volver a abrazar a mi hijo. Necesito búsqueda permanente, durante todo el día”.

Un rato más tarde comenzaron a movilizarse hasta la Fiscalía, también en búsqueda de más respuestas y esperando que la Dra. Paula Serrano los recibiera.