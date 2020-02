Incertidumbre por el futuro de dos instituciones educativas

Diversas versiones, rumores y una situación concreta puso en vilo a la comunidad educativa del Instituto N° 22 y la Escuela de Estética N° 3: las dos instituciones deberán dejar los respectivos edificios donde funcionan y si bien una de ellas ya tendría una solución “provisoria” una reunión destrabaría la situación del Instituto, que funciona en el Colegio San Antonio de Padua.

El caso más delicado de los dos, es el del Instituto: se brindan 9 carreras y concurren alrededor de 700 estudiantes. Con las mesas de examen a la vuelta de la esquina, la comunidad educativa busca obtener información oficial y garantías de la continuidad pedagógica, no sólo de las mesas de examen propiamente dichas, sino del inicio del ciclo lectivo 2020.

Todas las fuentes consultadas por Infoeme dan cuenta que la intención es solucionar el conflicto con la mayor celeridad posible para que los estudiantes puedan rendir las mesas de examen en tiempo y forma, ni que hablar de iniciar las clases con normalidad. El próximo martes habrá una reunión importante donde comenzaría a vislumbrarse la solución, al menos provisoria, para el Instituto N° 22.

El enojo subyace en que buena parte del 2019 el Instituto N° 22 y la Orden Franciscana “ni siquiera tuvieron un contrato firmado”. Esto generó “contratiempos administrativos” y puso en jaque el desarrollo de la institución como tal. Se apuntó contra la gestión Vidal justamente por la falta de controles e incluso de predisposición para resolver el conflicto. “Muchas veces piensan que como no hay lugar para 700 estudiantes la solución es cerrar las carreras” indicaron algunas voces de la comunidad educativa.

Incluso, desde diciembre se habló de una orden de desalojo que llegó al Consejo Escolar y que movilizó esta inminente mudanza. Esta situación es sumamente compleja y confusa: en diálogo con Infoeme, nadie logró confirmar fehacientemente la existencia de una orden de desalojo, aunque muchos señalaron que fue mencionada.

Justamente, las versiones encontradas, la falta de comunicación oficial y el pedido de garantías de continuidad pedagógica es el principal reclamo de la comunidad educativa que busca obtener una respuesta rápida. En la reunión del martes, bajo un manto de prudencia, podrían llegar las primeras respuestas.

Otro de los puntos clave, además, es que el reclamo de un edificio propio, no sólo del Instituto N° 22 sino de varios establecimientos educativos es el pedido por excelencia en cada una de estas situaciones. “La comunidad educativa se enteró por los medios de una orden de desalojo y que no habría edificio disponible” indicaron a Infoeme. Con un edificio propio, esto no sucedería.

Lo concreto es que en lo que respecta a la información contradictoria, las versiones y los rumores, la reunión del martes -en la que también participará el Consejo Escolar- podría destrabar la situación. Mientras tanto, las charlas continúan.

La situación de la Escuela de Estética

Si bien reinó la incertidumbre en las últimas horas, otra parece ser la historia de la Escuela de Estética N° 3. En voz de su directora, Mirta Millán, “se resolvió momentáneamente compartir el espacio con la Escuela Primaria N°76”. De todos modos, dijo a Infoeme, “seguiremos buscando un espacio para alquiler, ese fue el compromiso del Consejo Escolar”.

Cabe señalar en este sentido que “nos dieron aulas destinadas a nuestra escuela y también contaremos con espacio de Dirección y Secretaría, aparte de las que posee la Escuela” en referencia al establecimiento educativo ubicado en Barrio Jardín.