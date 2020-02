Barrio UOCRA: “La idea no fue usurpar, es un hecho de desesperación”

Efectivos policiales del Comando de Patrullas acudieron este miércoles al barrio UOCRA ante un llamado que denunciaba que una de las viviendas que aún no fue entregada había sido forzada.

Al llegar al lugar, los adjudicatarios que realizan un acampe como forma de protesta ante la no concreción de la entrega de las viviendas, indicaron que habían abierto las puertas y ventanas de una casa ante la falta de respuestas oficiales.

Infoeme se hizo presente en el lugar y dialogó con los vecinos que sostienen la presencia en el lugar. Recordemos que desde la semana pasada se realiza un acampe por parte de adjudicatarios de viviendas de ese sector. Son 27 las casas que restan entregar y la problemática se extiende por más de una década.

Una de las vecinas aseguró que “es un hecho de desesperación, la idea no fue usurpar, esto muestra que estamos cansados” y agregó: “no tenemos una respuesta del Municipio y hace una semana que estoy acampando. No sé qué va a pasar y en marzo tengo que desocupar la casa y no tengo a dónde ir”.

Aseguraron que la intención es visibilizar la situación que atraviesan, que están muy cansados y que no han tenido respuestas satisfactorias ante el pedido que realizan. Respecto a la presencia policial durante esta jornada, señaló que “la policía vino a decirnos que legalmente no era nuestra casa y no podíamos meternos”.

Desde la empresa informaron que la casa fue violentada y que por el momento va a quedar en las condiciones que se encuentra. Se puede observar que una puerta fue abierta por la fuerza y que las maderas que tapiaban un ventiluz fueron retiradas. Además, se abrieron los postigos de tres ventanas.