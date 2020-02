“Traté de que fuera una Jefatura Distrital de puertas abiertas”

“Fue muy productivo, aprendí muchas cosas”. En la tarde este martes el comisario inspector azuleño Carlos Roldán dejó de ser el Jefe Distrital olavarriense, cargo que ostentó en dos ocasiones pero que esta última seguramente le deja mucho mejores recuerdos que aquella primera experiencia. Fueron más de dos años, una duración que muy pocos pueden presumir.

Previo al acto que marcó de manera formal el cierre de su gestión recibió a Infoeme y dialogó a solas durante varios minutos. Repasó no sólo su gestión, sino también cifras y sensaciones. “El motivo principal es que voy a ser papá en cuestión de días, quiero disfrutar de la nena y eso demanda mucho tiempo”, expresó ante la mirada atenta de su padre, quien viajó para acompañar a su hijo en este momento. “Si voy a estar viajando no me puedo dedicar como yo quiero”, añadió.

“Acá en Olavarría tener que estar encima, no sólo cuando hay delitos, sino cuando te requieren para una consulta o una solución”, continuó a medida que enumeraba los encuentros con instituciones intermedias, sean juntas vecinales, sociedades de fomento o entidades. En ello se explica también cómo desde distintos sectores se le acompañó un saludo de despedida, tanto a su teléfono particular como en presencia, como lo hicieron desde el Consejo Municipal de Seguridad. “Cumplí un ciclo, le dediqué mucho a Olavarría, pero lo más importante es la familia”, enfatizó.

“Quiero disfrutar de mi hija que está por nacer y darle el tiempo que se merece, Olavarría es muy demandante y si me dedico a viajar a ver a mi hija me desatiendo de las cosas de acá, y a mí me gusta estar en el momento que pasan las cosas”, subrayó. “Pienso que no les falle”, expresó cuando la consulta avanzó también con el vínculo con el Ejecutivo, el mismo que lo fue a buscar tras una primera experiencia que no pasó de un semestre. “A nivel ejecutivo he tenido el apoyo, si lo comparas con otros municipios acá te ayudan mucho, es la verdad”, se sinceró.

Sobre el perfil o legado de su gestión expresó que “traté de que fuera una Jefatura Distrital de puertas abiertas. Ponía mi numero personal a disposición de la gente y eso no lo hace todo el mundo”, continuó y expresó cómo por medio de esa vía siempre tuvo la información y contacto con la mayoría de los barrios locales. “Siempre obtuve alguien de confianza que me fue aportando datos, pero me la gané a esa confianza”, enfatizó.

Cifras

Es consciente que su salida se dio también en un momento en el que los hechos policiales supieron ocupar las portadas de los medios periodísticos y no les escapa a esa situación. Sin dudas una de las virtudes y rasgo característico de su gestión fue la frontalidad, nunca escapó a los micrófonos de los periodistas, como así tampoco a las preguntas de los vecinos. “El delito cero no existe, hice todo lo que estuvo a mi alcance, todo lo humanamente posible”, expresó.

En ello también pudo verse un desgaste, una sensación que no escapa a todas las personas vinculadas de una manera u otra con la seguridad. El rigor que demanda la prueba para traducirse en capturas no siempre se consigue o se acredita y en ello radica el éxito o fracaso de una causa, él lo sabe y en otras esferas también. “Las bandas que sindicábamos eran esas, no nos equivocamos”, enfatizó al ejemplificar con una de las últimas detenciones.

En ese apartado sacó pecho sobre su gestión y compartió interesantes números acerca del número de allanamientos y personas capturadas, cifras que fueron creciendo año a año. Tal es así que sólo en lo que va del 2020 ya se realizaron 49 allanamientos y se capturaron 63 personas mayores de edad, más otros 14 adolescentes. En el 2018 ese detalle da cuenta de 152 procedemientos que permitieron la captura de más de 400 personas entre mayores y menores de 18 -312 y 93-. El 2019, por último, en cifras concretas arrojó la realización de 235 allanamientos y 528 aprehensiones de mayores de edad, y 102 adolescentes.

El sucesor

Tras enfatizar que “de acá me llevo amistades” y elevar el agradecimiento a toda la comunidad de Olavarría y al personal a su cargo, no quiso dejar pasar la ocasión para hablar acerca de quien ya es el jefe distrital, el comisario inspector Roberto Landoni.

“En todo momento lo elegí a él”, narró acerca de las conversaciones que tenía con sus superiores cuando su salida comenzó a tomar forma. “Hemos creado una amistad, pero en la parte funcional Roberto es un gran profesional, muy responsable, leal, y la lealtad, la palabra, hoy en día no existen mucho pero con el sí, me iba y hacia cuenta que estaba, se trabaja tranquilo así”, expresó. “Tanto él como su familia me abrieron las puertas, sé que va a estar a la altura y conmigo va a tener siempre un amigo”, concluyó.