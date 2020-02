Fernández negó un aumento de tarifas: “hoy no está en carpeta”

El presidente Alberto Fernández salió a ponerle un freno a su propio jefe de Gabinete tras los dichos de Cafiero sobre un posible aumento de tarifas para el mes de junio.

El máximo mandatario al respecto sostuvo que hoy el tema “no está en carpeta” ya que aún se realiza una revisión completa del cuadro tarifario que dejó el Gobierno de Cambiemos, para entonces evaluar los pasos a seguir.

"Primero veamos quiénes se llevaron la plata durante cuatro años y después si los argentinos tienen que pagar más o no”.

En esa misma línea, Fernández expresó: "Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones de aumentar, porque lo que más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente. Todo es estudio de revisión para atrás, y después veremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero no es ver si va a haber aumento de tarifas. Por lo tanto, hoy no tenemos en carpeta el aumento de tarifas".

También hizo foco en el efecto que tuvieron esos incrementos en la producción nacional. "En 2015 el consumo de empresas era bastante más alto que el residencial. Y ahora resulta que las empresas gastan muchísimo menos que los residenciales. Eso significa que ese sistema de tarifas destruyó la industria, paralizó las maquinarias. Por eso se consume tan poco en las industrias, y los habitantes terminaron pagando con creces tarifas de luz y gas", explicó.