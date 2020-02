Paritarias: estatales se reúnen con el Gobierno y esperan propuesta superadora

El Gobierno bonaerense recibirá este lunes nuevamente a los estatales de la ley 10.430 con el objetivo de seguir negociando sobre los aumentos salariales del sector, y los gremios esperan que en esa mesa el Ejecutivo se acerque a los 30 puntos de recupero por lo perdido en los últimos años.

La primera mesa técnica salarial de los estatales se realizó el pasado jueves en el Ministerio de Economía provincial. Allí, el Gobierno elevó una propuesta de recupero de 2019 de $1500 a partir del 1 de febrero con un tope de $60.000 de salario, y otra suma similar para el 2020 que se aplicaría en el salario de marzo a cobrar en abril, mes en el que las partes se volverían a sentar a negociar.

La propuesta fue rechazada por la totalidad de los gremios. "Primero que sea un recupero de 2019 debe ser pagado desde diciembre 2019 y no desde febrero 2020, por otra parte, es insuficiente a las necesidades concretas de los estatales y, por último, en una negociación paritaria no puede haber topes para cobrar, no se puede dejar afuera de un aumento salarial a cientos de trabajadores y trabajadoras", sostuvo el titular de ATE, Oscar "Colo" de Isasi, tras el encuentro.

Desde UPCN mantuvieron una postura similar. "Nosotros pedimos que se acercaran a los 25 o 30 puntos que perdimos el año pasado y que traigan un ofrecimiento con ese perfil", le dijeron fuentes del gremio a esta agencia.

Asimismo, en la previa al segundo encuentro, advirtieron que no tienen inconvenientes "en discutir algunas cuestiones de cuotas". La segunda reunión se realizará este lunes a las 15 horas.

Fuente: DIB