“El objetivo es pelear lo más arriba posible y lo hacemos con armas nobles”

El Fortín recibió en la noche del domingo a Racing en la continuidad del Torneo Regional Amateur y en el duelo de necesitados, el triunfo fue para el local.



Tras la conquista y los festejos respectivos, Gabriel Senzacqua, Emiliano Piecenti y Néstor Ramírez dialogaron con la prensa y dejaron sus puntos de vista.



El entrenador “fortinero” comenzó diciendo que “la felicidad que tenemos, compensa el calor insoportable de la noche” y posteriormente agregó: “estamos contentos porque seguimos en carrera; el objetivo del club es pelear lo más arriba posible y lo estamos haciendo con armas nobles”.



El Fortín, equipo con jugadores base local y el arribo de Matías Mignone para reforzar la zaga central, mantuvo la idea que lo llevó a lograr la clasificación a la competencia organizada por el Consejo Federal y al igual que en las dos finales del 2019, volvió a derrotar a Racing.



“Sobre el cierre del partido había espacios por todos lados y tomamos malas decisiones hasta que anotamos el segundo” dijo el entrenador que anexó: “Lo que teníamos charlado y planificado en la semana salió hoy bien en la cancha, a Racing lo conocemos tanto que vemos que tienen un tipo de falencia en su capacidad aeróbica en velocidad e intentemos buscar por ahí”.

En los pizarrones ganó todos los partidos, pero después pasan otras cosas. Teníamos necesidades y salimos a buscar el partido en el segundo tiempo



“Ya estuvimos analizando la semana que nos enfrentará a Embajadores primero y Kimberley el fin de semana, sabemos que en Mar del Plata no va ser el mismo partido que sufrimos acá, pero antes está la Liga que también es importante para el Club que busca proyectarse en el Torneo por muchos años consecutivos” sentenció Gabriel Senzacqua.



En la misma sintonía opinaron dos de las figuras del partido, Néstor Ramírez que evitó la caída de su arco con una descomunal atajada y Emiliano Piecenti, autor del segundo gol que liquidó el pleito.



“Antes del gol me erré dos solo abajo del arco y pensé que no iba a tener otro, pero por suerte Agustín -Ruppel- me la dio” dijo entre risas el “Cone” mientras recibía el caluroso afecto de sus compañeros y analizó luego: “Hicimos el mismo juego que en las finales, fuimos inteligente y supimos definirlo en el segundo tiempo”.



Por último, pensó en lo que se viene, el difícil Kimberley: “Necesitábamos ganar para seguir en carrera y ahora vamos a ir Mar de Plata a sacarle puntos al ‘dragón´”.



“El que hacia el gol ganaba” comenzó diciendo Néstor Ramírez para luego decir: “Era la última chance que teníamos los dos y por suerte se nos dio”.



Uno de los máximos referentes del plantel “fortinero” se mostró feliz por la actuación y por el “esfuerzo que hacemos los cerca de 40 jugadores que venimos a entrenar todos los días” y sentenció que ahora y con las chances de acceder a la siguiente fase todavía intactas “prepararemos el viaje sabiendo que tenemos que sumar sí o sí”.