Familiares de Enzo Marconi volvieron a marchar y reclamaron justicia

Este viernes en horas de la tarde, los familiares y amigos de Enzo Marconi realizaron una nueva marcha en pedido de justicia a la que se sumaron los allegados a Morena Brendel.

Cabe recordar que el domingo pasado, el joven de 15 años que se encontraba con un grupo de amigos en el monoblock 9 del Barrio Jardín, recibió un disparo de arma de fuego en la zona del tórax, hecho por el cual falleció minutos después.

La marcha inició a las 19 horas en el barrio Jardín y realizaron un recorrido por distintas calles de la ciudad hasta llegar a la plaza Central. Una vez en el lugar, Yesica Salguero, mamá de Enzo Marconi y Natalia Quintero, mamá de Morena Brendel –una adolescente que perdió la vida luego de recibir una puñalada el pasado 3 de enero del 2019 en Colón y Mendoza – dialogaron con los medios.

Salguero fue la primera en pronunciarse sobre el reclamo de justicia: “el momento es doloroso, vamos a sufrir toda la vida, pero tenemos que exigir justicia para nuestros hijos. Somos mamás y no puede ser que una persona mate y esté en libertad”.

En este caso, el dolor fue el motor que unió los reclamos de dos madres que perdieron a sus hijos y así lo expresó la mamá de Enzo: “nos buscamos la una a la otra y hay otros casos más que quiero que se unan conmigo para que no queden en el olvido. Enzo, Morena y Valentina tienen que estar presentes siempre para no quedar en el olvido”.

Por su parte, Natalia Quintero contó que: “mi caso salió bastante rápido, ya está la fecha del juicio, pero la voy a seguir acompañando porque me parece injusto que la persona que mató a Enzo este suelta como si nada”.

El reclamo de justicia es compartido y al respecto Yesica sostuvo que “tenemos que estar unidas porque las dos estamos pasando por el mismo dolor, tiene que haber justicia, tiene que ser más severa y acelerada”.

No tuve novedades del Intendente, no se comunicó al día de hoy conmigo, pero voy a seguir golpeando las puertas de la Municipalidad, aseguró Salguero.

Con respecto a las novedades de parte de la fiscal del caso indicó que “tuvimos contacto con la fiscal, nosotros tenemos que escuchar y después daremos nuestros pasos para que cambie la carátula”.

Salguero también hizo referencia a la respuesta por parte de la comunidad y habló de la indiferencia: “estoy acompañada por mi familia, estos chicos que amaban a Enzo y por la gente del barrio, pero no por la comunidad”.

Quintero señaló que “es lo que pasa siempre en Olavarría, hasta que no te toca la gente es indiferente a lo que sucede, pero no tenemos que esperar que nos pase hay que pedir justicia, para que esto no siga pasando”.

Finalmente agradecieron a los presentes y anunciaron una nueva manifestación para la semana entrante, aunque no definieron día y horario e iniciaron el retorno al barrio Jardín, en el camino, sobre el puente de la avenida Colón colocaron un pasacalle que expresa el pedido de justicia.