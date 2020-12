Se disputa la final del Interligas con presencia local

Abierto para todos los deportistas que hayan participado en algún prix de la Provincia durante este año, llega la final del Interligas.

El Director de la Escuela Municipal de Ajedrez de la ciudad de Las Flores, profesor Mario Orlando anunció que el próximo sábado 19 de diciembre se disputará vía online la decimoprimer final de ajedrez Interligas.

La competencia estará distribuida en 8 categorías: Sub 8; sub 10; sub 12; sub 14; sub 16; sub 18; libre y supra 60 y será libre para todos los jugadores que hayan participado al menos de una fecha en alguno de los distintos prix de la Provincia.

Además, se encuentran invitadas en forma especial las escuelas de ajedrez de Tupungato (Mendoza) y Monte Caseros (Corrientes), quienes ya participaron en fechas anteriores.

El torneo se disputará bajo el sistema suizo en la plataforma lichess.