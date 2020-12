Infoeme | deportes | Básquet - 7 de Diciembre de 2020 | 16:19

El duelo de primos que no fue: "Chule" no jugó y "Ale" ganó Este lunes, en la continuidad de La Liga Nacional, se enfrentaron Hispano Americano y Quimsa con triunfo para los santiagueños. No hubo choque olavarriense porque Bruno Sansimoni no jugó en el elenco perdedor.

Fotos: Matías García // La Liga Bruno Sansimoni y Alejandro Diez debían enfrentarse este lunes en la continuidad de La Liga Nacional pero el menor de los primos estuvo ausente del cotejo que ganó Quimsa. Quimsa derrotó 92 a 80 a Hispano Americano y sigue victorioso desde el regreso de la competencia a Capital Federal. En el equipo ganador, Alejandro Diez jugó 17:19 minutos y aportó 8 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. Bruno Sansimoni no sumó minutos en el perdedor debido a una molestia física. Compartirla WHATSAPP