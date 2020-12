Nicolás Pezzucchi y Alejandro Weimann relegados en La Plata

Llegó el cierre de la temporada para las divisionales de la ACTC, que este domingo en La Plata consagró a los primeros campeones del automovilismo argentino, aunque Nicolás Pezzucchi y Alejandro Weimann no terminaron de la mejor manera.

En las camionetas nadie pudo con Juan Pablo Gianini, el primer campeón de la categoría, repitió en este 2020, con una carrera final en la que dominó de punta a punta. Nicolás Trosset, con la Toyota, intentó superarlo, pero en todo momento la Ranger prevaleció y se quedó con el triunfo sin problemas. Jonatan Castellano arribó tercero y completó el podio.

Para Nicolás Pezzucchi no fue un buen cierre con las camionetas, en el tercer giro de la final debió abandonar por un desperfecto mecánico. No obstante la temporada deportiva no culminó para “Nico”, que buscará cerrar de la mejor manera el año, cuando el Turismo Pista visite Olavarría el próximo 13 de diciembre.

Por otra parte, en el TC Mouras se coronó Cristián Iván Ramos, en una apasionante definición. El cable del acelerador lo obligó a abandonar a Ian Reutemann y le permitió a Ramos -que avanzó desde el fondo hasta el undécimo lugar- festejar el título 2020.

La victoria en la carrera fue para Otto Fritzler, seguido de Marcos Castro y Facundo Chapur. El olavarriense, Alejandro Weimann, no tuvo su mejor resultado pero al menos pudo completar el año viendo la bandera a cuadros en el 19° lugar.

En el TC Pista Mouras el campeón fue Tobías Martínez, quien se llevó la final y se quedó con la Copa de Plata. El podio lo completaron Jeremías Olmedo y Agustín Suárez.