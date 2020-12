Cuatro olavarrienses competirán en la Olimpíada Nacional de Matemática

Cuatro estudiantes olavarrienses se encuentran clasificados para la instancia nacional de la Olimpiada Matemática Ñandú. Tres de ellos son del Colegio Libertas y una de la EES Nº 10. "Mis profesores me han felicitado y mis compañeros también", señaló Aleida Wisner, quien tiene 13 años y participará en el tercer nivel representando a la escuela Normal.

En este año tan atípico por la pandemia de Covid-19, las instancias anteriores se realizaron de manera virtual. Para el nacional la modalidad será presencial pero no habrá una única sede para evitar así la aglomeración de personas. Los olavarrienses realizarán el examen en el Colegio Libertas durante el 9 y 10 de diciembre. “La verdad, espero poder realizar los ejercicios bien aunque sé que es difícil. Nunca me tengo mucha confianza en los nacionales pero espero que salga bien”, agregó la adolescente en diálogo con Infoeme.

“Estoy practicando ejercicios de la página de OMA y viéndolos con una profesora particular. Eso es lo que hice los años anteriores. Hasta ahora en 2020 no lo había hecho pero ya los nacionales son más complicados y requieren de otra preparación”, señaló la alumna de la EES Nº 10. Si bien todavía no definió qué estudiará cuando termine el secundario, se inclina por la ingeniería o el mundo del modelaje, aunque aún tiene tiempo de elegir.

Aleida es la tercera vez que participa y los tres casos llegó hasta la instancia nacional, lo que ya representa un logro inmenso y un gran esfuerzo para cualquier estudiante. “Cuando estaba 4º mi mamá me contó que existían la Olimpiada Matemática. Cuando llegué a 5º surgió la posibilidad de anotarme, resolví los ejercicios y me gustó”, le indicó a Infoeme la adolescente sobre sus primeros pasos en esta prestigiosa competencia.