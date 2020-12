Pierce en UAI Urquiza: “Me pareció un lindo desafío”

El delantero olavarriense dialogó con la prensa de UAI Urquiza en la previa del estreno de la categoría post-pandemia.

Ignacio Pierce estuvo a prueba durante siete días, jugó un amistoso, convenció al cuerpo técnico y se convirtió en refuerzo del “Furgón”.

El delantero de 23 años puso la firma y se convirtió en nuevo jugador de UAI Urquiza para afrontar el torneo de transición de la Primera B. Tuvo pasos anteriores por Olimpo y Sansinena y había arreglado condiciones para reforzar Racing en el Torneo Regional Amateur.

En diálogo con el departamento de prensa del club, el flamante refuerzo manifestó: “Cuando Alejandro -Riveros- me llamó y me comentó la propuesta, me interesó. Me pareció un lindo desafío para afrontar”.

Además, con respecto a su llegada, el atacante contó: “Los primeros días con el grupo han sido muy positivos. Desde el primer momento me trataron muy bien y me hicieron sentir cómodo en todo momento”.

Por último, en cuanto a los objetivos, Pierce aseguró: “Las expectativas siempre son las más altas. Quiero tratar de cumplir los máximos objetivos que nos planteamos como grupo y obviamente los personales”.

UAI Urquiza ya tiene tres refuerzos en este mercado de pases. Anteriormente se habían sumado Nahuel Peralta proveniente de Deportivo Armenio y Matías Rapetti, quien llegó desde San Lorenzo.

El "furgón" debutará el próximo domingo desde las 17:10 en condición de visitante frente a Sacachispas.

Fuente: Prensa UAI Urquiza