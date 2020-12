Reunión entre la FRAD y las Asociaciones: “No podemos pagar eso”

Diego Tartúferi realizó una evaluación luego de la reunión realizada en Benito Juárez entre la FRAD del Sudeste Nº3 y diferentes Asociaciones.

En diálogo con Circuito Uno, el directivo olavarriense no se mostró muy feliz con lo resuelto en el evento ya que el tema principal fue el monto que necesitan para llevar adelante carreras sin público.

La nota completa con el presidente de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste: “Luego de conocer el monto, el directivo aseguró que no es posible comenzar el torneo con esos números. Evalúan propuestas de escenarios que no pertenecen a la Federación.

La semana pasada se realizó una reunión en la ciudad de Benito Juárez entre los clubes de la Federación del Sudeste Nº3 y las diferentes asociaciones de pilotos. En la misma se expuso el monto que necesitan los clubes para organizar una competencia sin público y el número final es de 700 mil pesos, que incluyen los servicios habituales y el canon correspondiente para el club.

Diego Tartúferi realizó una evaluación y adelantó que no es viable realizar una competencia con ese monto: “Con ese número no podemos arrancar, no estamos en condiciones de pagar eso. No llegamos a juntar ese dinero porque con la cantidad de autos que tenemos y el canon que le queda al piloto es muy alto, por eso no podemos comenzar, estamos esperando que puedan llegar a rever la situación y bajar los costos”, contó.

Más allá de esto, la Asociación de Pilotos recibió propuestas de clubes que no perteneces a esta Federación y las están evaluando: “Nos han llamado de Nueve de Julio, Mar del Plata y Azul estamos analizando esas opciones para poder empezar el año”.

“La competencia permite salir 3 veces en el año, por lo que sería arrancar el campeonato y después esperar, pero no descartamos para nada empezar el campeonato en uno de esos circuitos”, sentenció".

Fuente: Luciano Bustamante // Circuito Uno