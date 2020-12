“Los políticos deberían ponerse en la piel de los dirigentes y la gente”

Fernando Di Carlo dialogó con Infoeme, fue crítico de las medidas para la prevención de contagio del coronavirus y las consecuencias sobre el Club Embajadores y afirmó que “lo único bueno del año fue la creación de la Unión de Clubes”.

“Todo el año fue complicado, el Club Embajadores estuvo cerrado desde el 16 de marzo hasta el 19 de septiembre y durante todo ese tiempo el ingreso fue 0 a pesar de que los gastos siguieron llegando” rememoró Fernando Di Carlo sobre el inicio de la pandemia hasta la posibilidad de abrir las puertas respetando los protocolos.

“Cumplimos los protocolos al pie de la letra, dividimos las canchas para que cada futbolista tuviera su sector y ahora trabajamos de manera casi normal hasta el 5 vs 5 y recién pudimos jugar en cancha de 11 con los amistosos de Racing” dice el “Tero” y cuestiona: “No entiendo este tipo de decisiones, hay menos contacto en un futbol cancha grande que en un fútbol 5, entonces me pregunto ¿quién hace los protocolos? Porque no tienen asesoramiento y muchas veces carecen de sentido común”.

Sobre los amistosos contra el “chaira”, el fundador del Club Embajadores en 2006 agregó que “decidimos aceptar para comenzar a tener ritmo y darle una motivación a nuestros futbolistas que están yendo a entrenar sin saber para qué; lo mismo que con los profesores que nos reunimos para definir cuándo arrancamos el año que viene, pero dependerá de cuando arranquen las inferiores y la Primera División”.

Regreso a las canchas que Di Carlo cree que deben ser con público: “Yo no puedo tener 200 personas al aire libre, pero permiten que 300 estén en el Bingo, son cosas que tratamos en la Liga de Fútbol pero cuando llegue el momento tiene que prevalecer la cordura”.

El ex delantero de Platense y Lanús en Primera División confirmó que en la actualidad el ingreso de la entidad que preside llega al “30%, pero desde el salón sigue en 0 y la deuda de luz ya es de 7 meses por lo que tenemos que reunirnos con Coopelectric porque somos varios los clubes en la misma situación”.

“Es fácil pedir esfuerzo cuando lo ven de afuera, porque lo terminan haciendo algunos y eso molesta”

Sin embargo, cuando se habilitaron actividades y las arcas del Club Embajadores comenzaron a ascender, el clima le jugó una muy mala pasada al predio Tete Di Carlo y ahora también deben afrontar los gastos de la reparación del alambrado olímpico y “20 metros de pared que estábamos haciendo para cerrar el club, pero el destrozo ya pasó y estamos trabajando en solucionarlo rápido porque las canchitas de fútbol sintético se siguieron usando”.

El también director técnico no dudó en aseverar que "lo mejor de este año fue la Unión de Clubes porque estamos todos tirando para el mismo lado y el Bingo Virtual que nos salvó y con eso pagamos deudas”.

Por último, el ex futbolista tuvo tiempo de recordar que espera la habilitación de los eventos ya que el salón del predio ubicado en avenida Avellaneda e Independencia sigue cerrado.

“Es un ingreso importante y no sólo ahora no nos genera dinero sino que tuvimos que devolver la plata que ya habían adelantado para eventos que debieron suspenderse” y sentenció: “Yo creo que en algún momento los políticos deberían ponerse en la piel de los dirigentes y la gente normal y tirar para este lado porque no podemos ser los únicos condicionados”.