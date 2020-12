Sin respuesta de Ola Bus, Olavarría sigue sin colectivos

Tras varias horas desde el comienzo del paro de choferes de colectivos de Ola Bus, y luego de que el Municipio anunciara una sanción para la compañía, los trabajadores no han obtenido ningún acercamiento por parte de sus empleadores, por lo que la medida de fuerza se mantiene.

“No hemos recibido ninguna comunicación ni de la empresa ni de la Municipalidad", confirmaron en diálogo con este medio dirigentes de la UTA.

El paro realizado por parte de los conductores de colectivos interurbanos comenzó este miércoles a las 0. La medida de fuerza continuará hasta que “tengamos el dinero depositado en la caja de ahorro de cada chofer”, según indicaron. Reclaman la deuda del medio aguinaldo y la recomposición salarial.

De acuerdo con la información que brindaron a los trabajadores de la empresa, el dinero del subsidio podría ingresar recién el lunes. “Hasta esa fecha no vamos a tener novedades”, señaló el delegado sindical a Infoeme. "No queríamos llegar a esto, pero no dábamos más", finalizó.