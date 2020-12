Quintas: la elección de muchos olavarrienses para las fiestas   

Sobre el final de un año muy especial debido a la pandemia de Covid-19 y al largo periodo de aislamiento que ésta impuso, se notó un incremento en el alquiler de quintas entre muchos olavarrienses que, ante las inseguridades e incertidumbres que genera viajar hoy en día, se decantaron por la tranquilidad de pasar las fiestas en un lugar alquilado especialmente para la ocasión.

En un marco en donde muchos de los rubros castigados por el contexto de crisis sanitaria luchan por recuperarse, los propietarios de quintas en la zona de Olavarría afirman encontrarse con una “demanda muy grande” de gente que busca sus servicios y conseguir reservas, principalmente para estas fiestas.

“Nosotros empezamos a alquilar a partir de las semana que viene, no hemos alquilado hasta que no estuviera seguro lo que bajara el gobierno en cuanto a protocolos, nosotros ahora alquilamos a familias. Por eso alquilamos sólo hasta 20 personas”, contó el propietario de dos quintas que alquila durante la temporada.

González, como muchos otros propietarios, decidió “sólo alquilarle a familias” para evitar posibles peligros o inconvenientes en un marco tan sensible como el actual, más aun teniendo en vista del posible rebrote que se espera para el verano, principalmente para la primer quincena de enero.

“Yo trato de alquilar primero y principal a familias, no quiero gente más que 8 o 10 personas”, afirmó una vecina Olavarriense propietaria de una reconocida quinta en el Barrio Aoma.

En cuanto a los precios, la mayoría de los propietarios coincide en que “hay para todos los bolsillos”, lo que de alguna manera supone una oferta que cubre la demanda de diferentes necesidades.

“La gente mira mucho el precio, todo el tiempo te están preguntando, a mí en lo particular no me rinde este año alquilar la quinta por ciertos precios, son muchísimos los gastos, mantener una pileta es muy caro, cortar el pasto también, todo lleva mucho dinero”, afirmó la vecina del barrio Aoma.

“Han llamado mucho, el tema es que tenés quintas para cada bolsillo, hay quintas que están saliendo baratas, otras más costosas. Nosotros estamos en el medio, tenemos dos quintas muy buen equipadas, y estamos cobrando 45.000 mil la semana de fiesta y 40.000 las semanas comunes 40”, dijo el propietario.

Más allá de eso, el abanico de va desde los 4.000 hasta los 10 por día, y aún más en muchos casos, por lo que la gama de ofertas es muy variada.