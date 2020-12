Caputo: “en enero vamos a tener un aumento de casos”

El secretario de Salud, Germán Caputo mantuvo una entrevista con Infoeme y entre los diversos temas que se abordaron habló de la situación local con respecto al COVID-19.

Sobre la consulta por los recientes incrementos en la cantidad de casos positivos indicó que “esperábamos que en la medida que se abran actividades con protocolos la cantidad de contagios iba a aumentar”.

La situación sanitaria a nivel nacional y provincial preocupa a funcionarios en vistas de las festividades de fin de año y las reuniones, motivo por el cual se podría dar un incremento en los casos, esta situación no es ajena al plano local.

En base a lo anteriormente mencionado, Caputo manifestó: “Esto era esperable y a nivel de lo que uno ve en el resto del país y las ciudades este aumento de casos se va a seguir escalando”.

“Yo creería que vamos a tener un aumento de casos a partir de la primera quincena de enero”, sostuvo el encargado del área de salud que a su vez agregó: “Estamos siempre atentos a que el sistema de salud este conteniendo la demanda”.

Vacuna Covid-19

La llegada de una vacuna contra el Covid-19 es uno de los temas de mayor expectativa y sobre ello se consultó al Secretario de Salud que al respecto dijo que “cuando la vacuna esté apta para comercializar va a estar con todas las de la ley para que la podamos aplicar”.

Cabe destacar que aún las vacunas que podrían comercializarse no cuentan con la aprobación de la ANMAT.

Con respecto a la llegada de la vacuna a la ciudad sostuvo que “tenemos establecida una logística para cualquiera de las tres o cuatro vacunas que que podrían llegar”.

Finalmente indicó “creemos que hasta mediados de enero no va a haber novedades ojalá me equivoque” y agregó: “La vacuna es una luz que uno ve al final del túnel, una esperanza que hace unos meses no la teníamos y hoy que está se ve con buenos ojos”.