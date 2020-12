“El Bingo Virtual es el único ingreso con el que cuenta Sierra Chica”

El presidente del Club Sierra Chica, Leandro Gisler dialogó con Infoeme sobre la situación de la entidad que se vio notoriamente afectada por la pandemia. Además destacó la importancia de la Unión de Clubes, habló de "lo difícil" que fue decidir que no ofrecerán la Colonia de Vacaciones y se refirió a la incertidumbre que genera el futuro de las competencias organizadas por la Liga de Fútbol de Olavarría.

“En mayor o menor medida ha sido un año complicado para todos los clubes, los tres primeros meses fueron muy difíciles y realmente la pasamos muy mal hasta que se formó la Unión de Clubes y surgió la idea del Bingo Virtual que es en la actualidad el único ingreso con el que contamos”, dijo Gisler.

El Presidente, que cumple con su tercer mandato en la entidad sierrachiquense, comentó que con los ingresos que han logrado “hemos podido mantener las instalaciones y realizar algunas pequeñas obras, porque la cuota de socio es muy poca, son apenas 100 socios y no todos han pagado durante estos meses”.

“Desde la Unión de Clubes nos vamos dando fuerzas unos a los otros y proponiendo ideas de cómo se puede hacer. Para nosotros, un club tan chico como Sierra Chica que nos haya invitado fue muy importante” sostuvo Gisler. Y agregó: “Mantener todo es realmente difícil por eso el objetivo principal de todos seria que no se caiga ninguno, que todos arranquemos y yo creo que si no hubiera sido por este entrenamiento virtual ya alguno hubiera quedado en el camino, lamentablemente”.

De cara a lo que viene, el mandamás confirmó que no habrá temporada estival en la institución porque “son muchísimos los gastos fijos y tenemos miedo de no poder recuperar lo que tenemos que invertir. El Club no está para perder plata y tenemos miedo de que la gente no nos pueda acompañar”.

Además, Gisler habló sobre el fútbol del Club Sierra Chica: “Vivimos momentos de incertidumbre y seguimos pasando sobre las definiciones del fútbol cuándo empieza y cómo, porque tratamos de estar preparados para cuando empiece ya que no es fácil mantener la estructura, todos los cuerpos técnicos y los jugadores, además de la cancha y el predio”.

“Después de tanto tiempo, seguramente perdamos chicos y jugadores de Primera División pero no hemos parado de conversar con los entrenadores y más aún cuando se nos dio la posibilidad de volver a entrenar con las Divisiones Inferiores donde muchos no aparecieron y eso nos da dudas sobre si estarán el año que viene”, recordó el ex director técnico.

“Lo que sí sabemos con la Comisión Directiva es que no nos vamos a endeudar por un partido de fútbol”

Por otro lado, Gisler señaló que con el grupo de profesores que ya están trabajando tanto en el fútbol como en la cancha de pelota a paleta y en el futuro con Juan Domingo Marinangeli “tendremos los mayores recaudos porque es muy importante para la institución y el equipo y recibimos todos sus consejos”.

Con vistas a la temporada que viene y tras recordar aquella que quedó trunca, Gisler afirmó: “Me da pena la situación porque habíamos arrancado el año muy bien y de la noche a la mañana se nos derrumbaron todos los proyectos, después es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero estamos confiados que cuando se pueda volver a empezar estemos a la altura de las circunstancias por lo que pedimos que nos acompañen”.

Para finalizar, Gisler le deseó felicidades a toda la comunidad sierrachiquense y se mostró deseoso de que el 2021 que llega “sea mucho mejor que este año durísimo para todos”.