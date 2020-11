Alerta por una invasión de mosquitos en Olavarría

Los vecinos manifestaron su preocupación por una invasión de mosquitos en diferentes zonas de la ciudad y pidieron que el municipio fumigue los espacios verdes como medida preventiva.

“Desde ayer estamos invadidos por los mosquitos. Cortaron el pasto y empezaron a salir de todos lados. Tenemos que tener las puertas y las ventanas cerradas porque es increíble, se te pegan en la ropa, es increíble la cantidad que hay”, contó una vecina del barrio Jardín, quien agregó que se trataría de “una variedad rara”.

“No son los que uno ve siempre, son diferentes, te pican y te dejan una roncha roja, te queda ardiendo la piel. Tenemos miedo de que sea dengue o algo así”, aseguró la mujer.

“Queremos hacer un pedido al intendente para que empiece a fumigar los espacios verdes. Realmente hay una pandemia de mosquitos, y son una variedad complicada”, dijo una vecina de la zona de Mariano Moreno

“Llamé a Bromatología y no me dieron ninguna respuesta, me dijeron que no tienen los elementos necesarios para fumigar, desatendieron mi petición, por eso mismo estamos preocupados”, señaló otro vecino. “En el barrio hay muchas criaturas y gente grande que pueden ser afectados por esta plaga", advirtió.

“Yo compré un desinfectante y lo rocié por los pasillos, por la escalera, por todos lados, por lo menos para que todo esté desinfectado, pero más que eso no puedo hacer”, afirmó una de las vecinas.