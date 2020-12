Manuela Durán sobre su debut: “No se imaginan lo que me costó”

Manuela Durán debutó en Excursionistas el pasado sábado por la tarde y varias horas después contó sus sensaciones.

“Uff! Como empezar, la verdad que son miles de emociones encontradas. Desde un primer momento figurar entre las 23 jugadoras seleccionadas para el primer partido que se disputaría contra Boca, luego estar entre las 18, y para concluir poder jugar de titular” empieza la futbolista que registra un paso por Aldosivi y en Olavarría defendió la camiseta de Ferroviario.

Durán agregó a través de Facebook: “Nadie se imagina lo que me costó llegar hasta acá, solo los que me conocen y me vieron trabajar durante años para poder lograr este sueño.

Lucha, trabaja, esforzate que todo tiene su recompensa.

Que nadie te diga que el cielo es el límite, cuando encontraron huellas en la LUNA!

Les quiero agradecer a todos los que siempre me apoyaron y me apoyan en este momento tan importante. Gracias a mi familia por estar ahí detrás de la pantalla viéndome y dándome aliento para poder seguir, a mi hermana y a mis viejos por siempre apoyarme y guiarme en cada paso que doy en mi vida”.

Para finalizar, la jugadora “Verde” no se olvidó de sus amistades y entrenadores del pasado que la formaron para que debut fuera una posibilidad nada más ni nada menos que en Casa Amarilla frente a Boca Juniors.