Alberto Fernández: “No puedo creerlo, estoy desolado”

A menos de dos horas de que trascendiera la triste noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, las repercusiones no se hacen esperar. Entre ellas, una de las más importantes, fue la decisión del presidente de decretar tres días de duelo nacional.

“No puedo creerlo, estoy desolado”, contó Alberto Fernández en Súper Fútbol, un programa de TyC Sports. "Estaba trabajando con (Santiago) Cafiero cuando me avisaron. No puedo creerlo. Estoy desolado. Es la peor noticia que puede recibir un hincha de Argentinos Juniors. Nosotros lo amamos. Estamos tratando de hablar con la familia. Veremos. Mucha tristeza", afirmó el presidente, quien catalogó a Maradona como "un tipo único" que no dudaba en “dejar todo por nosotros”.

"Nunca le vamos a poder pagar tanta alegría, una pena enorme. Cuando lo sacaron de la clínica la última vez me quedé preocupado. Son de esas muertes que no se llenan con nada. La suerte que tuvimos es la de haberlo visto, de haber disfrutado de su cariño. Mi eterna gratitud por haberme apoyado y acompañarme", manifestó el mandatario.

"Lo he tratado varias veces a lo largo de su vida y siempre rescaté lo mismo de él: lo genuino, lo original. El tipo nunca impostó un lugar", agregó Fernández en la entrevista, quien recordó, también, el encuentro que ambos tuvieron antes de la pandemia: "Hablamos un rato largo. Hablamos de fútbol, de Argentinos, de Gimnasia", contó.

Aparte de eso, Fernández despidió al ídolo con un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida”, escribió el presidente.