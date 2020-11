Desde la Asamblea por la Vivienda elevaron un petitorio a Alberto Fernández y Axel Kicillof

Después de que se confirmara que la presencia del presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en nuestra ciudad será de forma virtual, la Asamblea por la Vivienda de Olavarría decidieron hacer público un petitorio que pensaban hacerles llegar a los mandatarios.

El mismo tiene como objetivo lograr que los gobernadores “tomen conocimiento de la gravedad de la crisis habitacional en nuestra ciudad, que no es distinta a la que atraviesan millones de trabajadores y trabajadoras en la provincia y el país”.

“En nuestra ciudad hace años que no existe un Plan de Viviendas, ni desde el municipio, ni Provincia, ni Nación. Ustedes, junto al intendente municipal Ezequiel Galli, deberían prestar atención a este problema crucial para la vida de muchas familias. Esta carta abierta, dirigida a ustedes, que también conocerá la opinión pública, es para que tengan presente que visitaran una empresa multinacional, que utiliza para la producción del cemento nuestro suelo. Un recurso no renovable, que es finito y se terminará en el mediano plazo. La sociedad de Olavarría cuenta entre sus mayores ingresos la Tasa por Explotación de Cantera, que se originó para dar progreso a nuestro pueblo. Pero, lamentablemente, la municipalidad lo tiene entre sus gastos corrientes. Esto es un despropósito teniendo en cuenta la necesidad de viviendas que hay y que habrá”, se lee en el petitorio.

“Queremos que ustedes sepan que así no se puede seguir. Necesitamos destinar ese recurso extraordinario para un inmediato Plan de Viviendas. Y lo mismo para el Instituto de la Vivienda de la Provincia. Queremos denunciar ante ustedes que en el presupuesto municipal para el año que viene la intendencia destinará menos del 1% del presupuesto a la construcción de viviendas. Planean 40 viviendas ¡para tres años! Y lo mismo hará la provincia que anunció la terminación de solo 32 viviendas, todas de dudosa ejecución”, manifiesta el mensaje, y agrega que desde la Asamblea Por la Vivienda tienen “planes para la autoconstrucción de viviendas y otras propuestas y alternativas” que están dispuestos a presentar.

“De ustedes depende tener en cuenta nuestra lucha, que seguirá hasta que ningún vecino o vecina sufra el flagelo de quedar en situación de calle por no poder pagar el alquiler o por perder el trabajo y no poder pagarlo”, expresa el petitorio de la Asamblea por la Vivienda en relación a la situación de muchas familias olavarrienses las que asisten. “Lamentamos que ningún concejal haya asistido a la invitación a intercambiar ideas para solucionar este problema, que nuestra asamblea realizó la semana pasada. Eso no contribuye a encontrar una solución sino que la empeora. Esperamos que escuchen este reclamo, cada vez más necesario y urgente. Quedamos a disposición de colaborar en resolver el problema habitacional”, concluye.