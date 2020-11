Coronavirus: Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V

El gobierno de Alberto Fernández confirmó este lunes que adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de dosis, de las dos dosis, en diciembre y en los primeros días de enero 15 millones de dosis más. Eso nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en la Argentina", reveló el jefe de Estado en una entrevista a un sitio de noticias ruso.

Fernández reconoció que ya tiene en su poder dos muestras y aseguró que se inmunizará contra el Covid-19 con la Sputnik V una vez que la vacuna salga al mercado y este a disposición de la población argentina. "No me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", indicó.

Cabe resaltar que la semana pasada la viceministra de Salud, Carla Vizzoti, viajó a Rusia para aceitar las negociaciones con ese gobierno y lograr la compra. Poco antes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se había reunido con funcionarios rusos, encuentro en el que se habría coordinado la visita de la funcionaria argentina a ese país.

Las primeras vacunas comenzarían a colocarse en marzo, debido a las tareas de logística y coordinación que deberán llevarse adelante en todo el país, tanto para la trazabilidad, como para la conservación y la organización del personal de salud a cargo de los operativos y de los vacunatorios. En la provincia de Buenos Aires se prevé duplicar la cantidad de personas en condiciones de vacunar.

Teniendo en cuenta que se trata de dos dosis por persona, según confirmó el sitio TN, la compra inicial alcanzaría para cubrir una población de 12,5 millones de argentinos. Primero se vacunaría al personal de salud, fuerzas de seguridad y personas de riesgo -para quienes sería obligatoria- y luego se haría de forma masiva.

Además, el hecho de concretar la compra de este primer lote de Sputnik V no implica que la Argentina no pueda abastecerse también de otras vacunas, como la de Astra Zeneca, cuando estén disponibles de manera masiva.