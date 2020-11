Alivio de propietarios de gimnasios por la reapertura

El intendente Ezequiel Galli anunció el retorno a fase 4 este lunes y llevó alivio a distintos sectores de la economía local. En vísperas de las nuevas habilitaciones, previstas a partir del martes, los gimnasios podrán volver a sus actividades respetando protocolos sanitarios para evitar contagios de Covid-19. “Para nosotros es una buena noticia. Estamos contentos. Nos da un respiro económico, porque no la venimos pasando bien”, señaló Oscar Dannuzio, titular de Seven.

El lunes pasado, se firmó el decreto 3010 que suspendía las actividades deportivas en espacios cerrados, al tiempo que reglamentaba los horarios de las recreativas. “Nos pareció injusto que nos cierren porque no consideramos que el gimnasio sea un lugar donde la gente se contagie. Nosotros cuidamos mucho a los clientes y ellos se cuidan mucho también”, agregó el titular de Seven y uno de los miembros de la Asociación de Centros de Actividad Física y de Salud Olavarría.

Los gimnasios y demás centros de actividad deportiva en espacios cerrados se encontraban abiertos desde el 15 de septiembre cuando el intendente anunció por decreto la apertura de esta actividad durante la fase 4. “Veníamos bien en octubre, arrancamos con un bajón porque la gente no se animaba pero de a poquito empezaron a asistir al gimnasio porque vieron que dentro del gimnasio los cuidábamos muy bien. Se respeta mucho la cantidad de gente de acuerdo lo que dice el protocolo”, agregó Dannuzio.|

Como casi todo durante la pandemia por Covid-19, reina la incertidumbre en un sector que ha sido notablemente golpeado y que han debido de hacer grandes inversiones para abrir sus puertas. Es por eso que desde la asociación que nuclea a los espacios deportivos se encuentran trabajando de cara al futuro. De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, están a la espera de una reunión con Galli para continuar diseñando estrategias para este rubro.

“Esta semana que estuvimos cerrados fue un bajón para nosotros y para la gente. Esto no nos hace bien, no solo a nosotros sino también al cliente que viene haciendo una actividad física continua. Esto de abrir y cerrar a nosotros económicamente no nos favorece”, sentenció el referente del sector.