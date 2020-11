“Negro” Ramallo fue habitué en las canchas locales y le dice adiós al arbitraje

El carismático árbitro radicado en Bahía Blanca, en inactividad desde que inició la pandemia, decidió retirarse días atrás.

Alejandro Ramallo decidió que era el momento de colgar el silbato en el ámbito profesional, aunque continuará pitando en el ámbito bahiense y también en el Torneo Provincial de Clubes.

“Ya me retiré. Ya está. Lo definí cuando empecé a trabajar por mi cuenta. Antes vivía 15 días afuera, uno o dos en Bahía. Ahora disfruto más de estar con mis hijos. La Liga no nos pagó más después del 10 de abril, agarré un laburo con un amigo y puse todo en la balanza. No me quedó nada más arriba por dirigir, siempre estuve en contra de los grandes que no se quieren retirar. Cuando tomé la decisión, dije que no volvería”, afirmó el “Negro” que dirigió su último partido en Olavarría antes del parate por coronavirus.

A los 56 años, Ramallo dio fin a una etapa de 29 años como árbitro profesional. También fue uno de los árbitros internacionales entre 1999 y el 2014 y había dirigido el partido entre Estudiantes y Parque Sur por La Liga Argentina sin saber que sería su último partido como profesional.

Fuente: La Nueva