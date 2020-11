Quique Setién habló sobre Messi: qué dijo

El ex DT de Barcelona Quique Setién reapareció en escena luego de unos meses y tuvo algunas palabras para Lionel Messi. “Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos ¡Y quién soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado”, sorprendió Setién en una entrevista con El País

La relación entre el DT y el crack rosarino nunca fue buena, y en Cataluña dieron detalles del vínculo que duró una temporada en la que el Culé implosionó a causa de una dura crisis institucional y deportiva que terminó sin títulos.

“En mis 40 años en un vestuario, primero como jugador y después como entrenador, he llegado a la conclusión de que tienes 16 o 18 hombres absolutamente comprometidos. Hay cuatro o cinco que no tienen ese entusiasmo. Luego tienes uno o dos que son complicados y retorcidos. Los he tenido como compañeros y como entrenador. Esto sí ha sido permanente en todos los equipos”, explicó Setién antes de puntualizar en el capitán azulgrana.

“Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas. Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho, pero sí mira”, completó sobre La Pulga.

A su vez, se revelearon otros detalles delas peleas entre el argentino y el DT. Todo explotó cuando Barcelona empató 2 a 2 con el Celta de Vigo en Balaídos (un resultado que ayudó para que el Real Madrid le robe el campeonato sobre el final al Barcelona) y el DT le recriminó a sus jugadores la falta de actitud en los minutos finales (Iago Aspas había marcado la igualdad en el cierre del encuentro).

Lionel Messi tuvo un disgusto adicional por el tono en el que se dirigió el técnico al plantel. Por eso, el capitán le exigió que trate a sus compañeros con respeto. Sin embargo, la respuesta de Quique Setién no fue menor y redobló la apuesta contra la leyenda del Culé "SI no te gusta lo que digo ahi tenes la puerta".