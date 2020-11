Galli: “Si la interpretación de la ley es favorable quién te dice que no vuelva a ser candidato”

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, se refirió a las próximas elecciones, habló sobre la ley que impide las reelecciones indefinidas y dejó la puerta abierta para una nueva postulación, sin la ley lo habilita. También abordó el rol de Mauricio Macri como líder de la oposición: “Me gusta más el Mauricio Macri mentor que el candidato”, afirmó, en una entrevista con Infocielo.

Al igual que los otros intendentes que conforman el grupo Dorrego, el jefe comunal de Olavarría se refirió a la polémica acerca de la re-reelección de intendentes y planteó que considera un error “derogar leyes”. “Más cuando son leyes de consenso. No fue solo una ley de María Eugenia Vidal sino que participó parte del peronismo, Sergio Massa. Cuando las leyes son buenas es peligroso derogarlas, en este caso se limita las elecciones indefinidas y la eternización en el poder”, analizó.

No obstante dijo que “la clave” está en la interpretación de la ley que sancionó la Legislatura provincial. “Esto lo digo más como abogado que como intendente: nunca las leyes pueden ser retroactivas y la discusión va a estar ahí”.

En ese sentido, con la misma postura que otros intendentes, dijo que el primer mandato en el marco de esa ley es el actual: 2019-2023. “Después lo que interprete la Justicia llevará su tiempo y tenemos tiempo para discutirlo y evaluarlo. Pero me parece que las leyes, salvo que estén vinculadas a la dictadura militar no deben ser derogadas. Sí debe ser interpretada por la Justicia. Lo que determine la justicia es lo que vamos a hacer”, cerró.

En medio de la crisis provocada por la pandemia, Galli evitó avanzar sobre la posibilidad de postularse nuevamente en caso de que la interpretación de la ley se aplique como él plantea.

“Falta mucho. Amo lo que hago, me encanta ser intendente y disfruto de mi trabajo. No creo que sea momento para decir voy a ser candidato de nuevo. Tengo que enfocarme en seguir gestionando para atravesar esta pandemia y después el tiempo dirá. Este año ha sido muy cansador, agotador. Desde lo mental, no hemos tenido siquiera descanso un fin de semana con mi familia”, señaló.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para una nueva candidatura: “Es algo que ha sido muy duro pero uno renueva las energías y quien te dice, si la interpretación de la ley es favorable, no vuelva a ser candidato. No te digo ni que sí ni que no, pero creo que la interpretación viene por ese lado”.

En relación al futuro de Juntos por el Cambio, Galli parafraseó al intendente de Vicente López Jorge Marci acerca del futuro de su primo y expresidente de la Nación. “Voy a decir una frase de Jorge Macri que me representa. Me gusta más el Mauricio Macri mentor que el candidato”, planteó y pidió “valorar lo que hizo” porque le permitió al espacio llegar al gobierno nacional.

“Llevó a cabo muchas cosas bien para que se lo valore como ex presidente y líder natural de nuestro espacio. A Macri no lo veo como candidato, tiene que tener otro rol de liderazgo y que encuentre los consensos para que el espacio siga y no haya una ruptura”, sostuvo.