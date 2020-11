Dónde continuará Diego Maradona su recuperación

Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona, habló de cómo lo vio antes de la internación y de cómo le afecta el alcohol en la vida del Diez.

El médico reconoció que el dia viernes que Gimnasia había jugado frente Patronato a Diego se lo notó muy deteriorado y contó que el cuadro de abstinencia se relaciona con el consumo de alcohol.

“Solucionados esos temas no están nunca, están tratados. Diego era de tomar una copa y hacerle mal en el último tiempo, por los antecedentes. El punto es que esa copa por ahí la necesitaba. No es un gran consumidor, pero es todo un cuadro con los fármacos que toma, que son varios. Un poco de alcohol, no mucho, a ciertos fármacos les hace mal. Son varios para conciliar el sueño... No quiero entrar en detalle”, detalló el médico personal del astro.

En los próximos días la familia del Diez decidirá dónde continuará su recuperación cuando salga de la clínica. “Hasta dónde uno puede interceder, invadir, proponer, son todas cosas que se están arreglando con la familia. La comunicación es muy buena. En ese sentido todos están permeables a escuchar, opinar y debatir siempre con respeto. Se está llegando a una decisión”, indicó Luque, quien reconoció que las principales charlas sobre el tema las mantiene con Gianinna y Verónica Ojeda.

“En principio, a Maradona no lo pongo en un cuadro de adicción. Es un paciente que vive en extremos. Cuando él quiera, va a dejar de hacer eso que le hace mal, pero no se logra convencer él todavía que tiene que hacer eso. Pero lo va a hacer. Yo tengo mucha fe”, señaló.

Luego habló de la posibilidad de seguir dirigiendo o no a Gimnasia La Plata: “Hay que discutir muchas variables y nadie va a tener la razón absoluta. Para mí Leopoldo Luque, como médico y persona, a nadie hay que quitarle el trabajo, y más si lo apasiona. Si le da una vida, una rutina. Es mi sugerencia. Muchas personas pueden opinar diferente. Que no, que no tenga presiones, que esté relajado, no puede tener presiones... Diego donde menos sufre presiones es en una cancha. Esa es mi impresión”, cerró.