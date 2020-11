Positivos de COVID-19 en Agropecuario: “Fue un baldazo de agua fría”

Días atrás se dio a conocer que se registraron 20 casos de coronavirus en el plantel de Agropecuario de Carlos Casares y recientemente habló el presidente de la entidad que participa de la Primera Nacional.

Bernardo Grobocopatel se mostró preocupado por la situación sanitaria en Carlos Casares: “En Carlos Casares estamos en el ojo de la tormenta. Estamos muy preocupados. Esperábamos algún caso, pero me sorprendió esta noticia tan fea, fue un baldazo de agua fría”.

El presidente “sojero” contó a Mundo Ascenso que debido a la situación sanitaria de la localidad “tuvimos que contratar una unidad sanitaria del laboratorio Rapella de Buenos Aires para hacer testeos masivos y dio el 80% de positividad”.

Con varios futbolistas afectados, el DT debió suspender un partido amistoso y espera la recuperación de los deportistas para afrontar la parte final de la pretemporada de cara al inicio de la Primera Nacional previsto para dentro de pocas semanas.

“Menos mal que nos pasó antes y no después. La mayoría de los chicos quieren entrenarse con normalidad, pero nosotros no los dejamos. Hasta que no pasen los 14 días y pase la enfermedad, no se puede decir que estamos bien”, sostuvo Grobocopatel.

Si bien no se informaron los nombres de los infectados, dentro del primer equipo se encuentra el olavarriense Edgardo Maldonado.

Fuente: Mundo Ascenso