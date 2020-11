Concesionarias: "El sector está paralizado"

La suba del dólar genera preocupación y prácticamente no hay rubro comercial que no sufra el impacto. Entre ellos, el de las concesionarias, un sector que está “paralizado” según afirmaron.

Infoeme hizo una recorrida por las concesionarias locales y hubo coincidencia en varios puntos sobre lo que está pasando con la venta de vehículos. "Con las trabas que hay con el dólar, cada vez es más difícil comprar dólares para el ahorro. La gente tiene que volcarse sí o sí al blue, y como el blue por ahí es muy caro, toma la decisión de comprar un bien tangible que le sirva como bien de ahorro, y ese bien tangible suele ser un auto, porque es lo más próximo, aparte de que no pierde su valor con respecto al dólar”, afirmó Federico Cura, de Interamérica Motos.

Dentro de un clima económico inestable y, principalmente, con un dólar que no para de subir, los consumidores buscan “salvar su capital” con la compra de un auto. Pero esto no deja de tener un impacto en los precios: entre la falta de stock, el incremento de la demanda y el afán de resguardar cierto capital, los precios se disparan.

“La gente se quiere sacar los pesos de encima y salieron a comprar autos como medio de ahorro. No podés comprar 200 dólares, entonces la gente decide invertir en algo y una de las cuestiones es el auto, por eso también se incrementaron los valores una locura, y muchas veces la gente lo paga para por lo menos tener algo. Por ahí ves precios que son irrisorios y agencias que en realidad no quieren vender, y aún así la gente termina pagando ciertos precios por autos que no los valen”, dijeron en otra de las concesionarias.

Esta desproporción entre la oferta y la demanda -situación similar a lo que pasa con el rubro de los materiales de construcción- marca una dinámica particular dentro del área: el cliente “que quería cambiar el auto” ahora se transformó en alguien que “sólo quiere salvar sus ahorros”.

“Ahora hay una sobredemanda, hay mucha más demanda que oferta, yo sé que si hoy me decido a vender sin darle importancia a la reposición, me compran todos los autos, pero no hay una compra genuina, la compra del cliente que dice 'Hoy voy a comprar el auto', no está eso, sino que es porque ven la oportunidad que tienen y quieren salvar su capital”, afirmó Cura.

Está sobredemanda que llega de parte de los consumidores y la falta de stock con la que tienen que lidiar las empresas es lo que hace que, según las fuentes consultadas, “se achique el negocio”.

“Las concesionarias ya no están vendiendo. Querés comprar un 0 Km y la concesionara no te vende, eso pasa ahora, hay falta de stock, sobre todo porque ni fábrica ni importadores están despachando unidades, principalmente porque el gobierno no le da los dólares para poder comprar e importar. Y las grandes concesionarias que sí tienen stock se reservan lo que tienen, no lo veden porque no es precio de reposición. Lo que venden después no lo pueden reponer, entonces es preferible no vender, para reservar el capital”, explicó Cura. Y sostuvo que "a partir de esto se da una cadena que es de arriba para abajo”.

“Al no poder vender cero kilómetro la gente no entrega el 2016 y así vamos a modelos más abajo, que no haber precios no hay venta, no se mueve la rueda”, agregó uno de los comerciantes, quien afirmó que esa “parálisis” no sólo perjudica a las concesionarias, sino también a los compradores, que ahora se ven privados de la posibilidad de afrontar el pago de un autos en cuotas o en cualquier otra forma de financiación que los ayude a afrontar el gasto.

“El tema es que ahora si vos querés adquirir un cero en cuotas tampoco tenés posibilidades de hacerlo, porque no hay programas de financiación, entonces solamente es al contado y siempre y cuando haya auto, se limitó para un público ahora, para el que puede pagar al de una y al contado de una principalmente, y eso nos limita mucho a nosotros también, porque Olavarría es una ciudad de gente de clase media que siempre nos ayudamos con crédito, y con esto se pone difícil”, concluyó.