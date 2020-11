Pese al susto y el abandono, Weimann entró al Play-Off: “Es un consuelo”

La última largada de la Fase Regular fue muy accidentada, la lluvia hizo imposible la visibilidad y varios autos se vieron involucrados en un choque del que no pudo librarse Alejandro Weimann.

Luego de llevar tranquilidad y adelantar a Infoeme que estaba bien, pero shockeado por el golpe, el "Bebo" analizó la maniobra y el resultado final, ya que pese al abandono ingresó entre los 12 protagonistas del Play-Off, que lucharán el campeonato en las últimas tres fechas.

"No veía nada, hace de cuenta que te chocas una pared", inició la charla y luego detalló: “cuando alcanzo a ver algo, tengo un auto cruzado al medio, pero venía ciego total. Intenté esquivarlo y por eso le pego con la rueda delantera derecha".

Analizando su futuro, el piloto local aseguró que "entrar al Play-Off es un consuelo; obviamente vamos a correr, esto no me va a parar, pero no creo que podamos correr con este auto, al menos la próxima carrera, porque está muy roto".

La carrera que se reanudo varios minutos después fue ganada finalmente por Bruno Boccanera, seguido de Gabriel Gandulia y tercero Ian Reuteman.

De esta manera, Iván Ramos se adjudicó la Fase Regular, seguido de Agustín Martínez, que venía ganando la carrera, pero una falla en la última vuelta lo dejó sin nada. Tercero ingresó Juan Tomasello, cuarto Matías Frano y quinto Facundo Chapur.

Ian Reutemann, Maximiliano Vivot, Matías Canapino, Fernando Iglesias, Sebastian Salse, Alejandro Weimann que ingresó en el penúltimo lugar revalorizando el avance del sábado ya que este domingo no pudo sumar y Ramiro Granara completaron los 12 clasificados.