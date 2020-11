Robbiani recibió a representantes de la Mesa de Emergencia

Referentes de la Mesa de Emergencia se reunieron con el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, tras los hechos violentos que derivaron en la toma de la Municipalidad de Olavarría.

“Quedamos en que íbamos a sostener una comunicación sobre cómo veníamos con el grado de avance de los dos últimos casos que habían presentado el viernes pasado, y el que quedó pendiente en este momento tiene una solución habitacional propia, pero hay un problema familiar de fondo, por eso están pidiendo ver cómo colaboramos, para nosotros es el menos urgente”, afirmó Robbiani sobre lo hablado en la reunión de ayer, en donde los miembros de la Mesa de emergencia le plantearon la situación de las familias que reclaman por la crisis habitacional.

“Siempre que conversamos con los referentes de la Mesa de Emergencia, ellos manifestaron de que todo lo resolvían por asamblea, nosotros nos hemos comprometido a avanzar con algunas cuestiones y ellos quedaron en que lo charlaban en una asamblea. No hay un compromiso puntual de levantamiento de la carpa pero hay un canal de diálogo que nunca se perdió”, aseguró el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.

“A las últimas tres familias nosotros las fuimos a visitar, en este momento se está haciendo el informe social correspondiente. Son familias que ya venimos abordando desde otros sectores, desde otros puntos de vista, como puede ser lo alimentario, y de acuerdo a eso vemos cada realidad, Olavarría tiene montón de familias que también tienen necesidades y nosotros tenemos un criterio de prevalencia para aquellas que realmente estén en situación de necesidades básicas insatisfechas” afirmó el funcionario municipal sobre la situación.

Mientras tanto, el acampe cumple su día número 23 y, aunque la prioridad son los seis casos que originaron el reclamo, cada día se suman nuevas familias que viven una situación similar. “Es realmente agotador, no nos dieron la luz, ahora nos cortaron el agua, pero igual vamos a resistir. Eso nos da más fuerza para seguir”, aseguró una de las referentes de la mesa de Emergencia.

“Nosotros venimos trabajando de la misma manera hace cinco años, independientemente de que armaran la carpa o no, siempre hemos dado respuesta a los reclamos que realmente se necesitan, vemos que en esta instancia la carpa no debería estar colocada, sobre todo porque la gente que está adentro no la está pasando bien, por más que se intente decir que las familias están mejor acá que en su espacio, yo sé que no es así, porque no están en un lugar acorde para vivir, están en un espacio publico en el que no corresponde que estén ocupando y sus condiciones no son las mejores, es más, hubo un riesgo muy grande el fin de semana y me parece que los referentes del espacio tienen que tenerlo en cuenta porque se dio una tormenta muy grande y casi se lastima gente, me parece que no es la manera de continuar, no nos parece que no es la manera de visibilizar el reclamo”, concluyó Robbiani.