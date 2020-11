Así quedaron las calles de Villa Aurora tras el temporal

Vecinos de Villa Aurora se comunicaron con Infoeme para dar cuenta del estado del barrio tras el temporal sufrido durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. En este barrio muchas calles no están asfaltadas sino que se encuentran estabilizadas con entoscado. Es por eso que, ante una tormenta, se producen grandes ojos de agua que dificultan el tránsito por la zona.

“No hay mantenimiento de las cunetas, no corre el agua y hay muchos baldíos en los que se estanca”, señaló un vecino a Infoeme al tiempo que agregó que hace algunas semanas las máquinas habían trabajado en la zona pero de todos modos la situación no ha mejorado. Ya se han realizado reclamos en el sitio interactivo de la Municipalidad.

En este sentido, agregaron que las calles del barrio no cuentan con la cartelería y que eso dificulta la ubicación de los visitantes. “Como acá las calles son distintas, los motomandados te tocan timbre a las 10 de la noche para consultarte qué calle es”, cuenta uno de los vecinos que recibe las consultas por los calles que llevan nombres de flores en su mayoría.

Por otro lado, los vecinos del barrio Villa Aurora señalan que sufren cortes de energía eléctrica cuando se producen tormentas o llueve. Uno de ellos informó que se le quemaron un monitor y un televisor producto de estas fallas.