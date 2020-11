Coronavirus: 70 nuevos casos

La situación sanitaria en Olavarría respecto al Covid-19 continúa complejizándose. En las últimas 24 horas se reportaron 70 nuevos contagios de Covid-19, mientras que hubo 64 pacientes que recibieron el alta médica y se descartaron 14. El dato triste de la jornada es que se registraron otras tres muertes.

El total de pacientes activos es de 350. En el día de la fecha se realizaron 84 testeos y más de 5.800 desde el comienzo de la pandemia. En tanto, que la cantidad de pacientes recuperados ya superó los 1.600.

La Secretaría de Salud del Gobierno Municipal informó que los casos corresponden a personal del Servicio Penitenciario, de salud, de fábricas locales y a nexos con positivos anteriores.

Sobre el estado actual del hospital, se indicó que hay siete pacientes en Unidad de Terapia Intensiva y once en cuidados generales. En tanto, informaron que no hay internados en el sector de pediatría. A su vez, las autoridades reportaron un dato alentador: en las últimas horas no se registraron casos positivos en residencias de adultos mayores.

En este sentido, desde la Secretaría de Salud Municipal aseguraron que el 86% de los casos positivos corresponden a personas con menos de 60 años y el 14% a mayores de 60 años.