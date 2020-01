Desde el MTE y el Patronato de Liberados impulsan una cooperativa de albañiles para aquellas personas que tienen un oficio, estuvieron en prisión y no logran insertarse en el mundo laboral formal. “La única salida que queda es la economía popular” señalaron. Buscarán tender puentes con el Municipio por obras pequeñas y lanzaron una campaña de donación de herramientas.

“Pibes y pibas que salen de prisión no tienen posibilidades de conseguir un trabajo formal”

Tras el exitoso caso de la Cooperativa “Viento en Contra” que organizó a cartoneros de nuestra ciudad, y en pos de continuar generando inclusión laboral de sectores minoritarios, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Patronato de Liberados buscarán crear otra cooperativa, en este caso de albañiles que estuvieron en prisión y no pueden conseguir oportunidades laborales formales.

Infoeme dialogó con Emiliano Llorente (MTE), María José Funes y Carlos Rodríguez (Patronato de Liberados) donde explicaron los detalles de este proyecto que incluirá capacitaciones, proyecciones e incluso intentar generar una relación con el Municipio para desarrollar obras pequeñas y vinculadas a víctimas de violencia de género.

Llorente dijo en primera instancia que la idea “surge dado que el MTE trabaja con trabajadores excluidos, que son los que quedan por fuera del sistema de trabajo. Con la experiencia de la Cooperativa Viento en Contra con cartoneros que se pudieron organizar en la cooperativa, y hoy la verdad que, además de ganarse un mango más, están tratando de dignificar su trabajo con conquista de derechos en un lugar complejo como la economía popular, que el principal problema es que no tiene plata”.

En esta línea, “decidimos hacer una vinculación con el Patronato de Liberados porque entendemos que los pibes y pibas que salen de prisión no tienen ninguna posibilidad objetiva real de conseguir un trabajo formal. A los trabajos que tienen acceso son esclavos. Hay un grave problema laboral después de la salida de los penales. Y la única salida que queda es la economía popular”.

María José Funes, por su parte, señaló que trabajan con personas “en plena libertad” y que “todos tienen un problema: son estigmatizados por la ciudad por sus antecedentes penales. Si bien el Patronato de Liberados tiene sus propios programas en cuanto a herramientas, para que ellos puedan trabajar, con créditos solidarios que se transforman en subsidios dado que no alcanzan a devolverlos. Actualmente el monto que contamos es exiguo no alcanza para comprar lo que se necesita”.

En base a la amplia experiencia y la labor realizada desde el Patronato, Funes informó que “si bien afirman ser albañiles o pintores, soldadores, se adquiere el equipamiento para que puedan trabajar y no saben mantenerlas, no saben el oficio, y no pueden sostener el emprendimiento. Necesitan que los organicemos”.

“Nadie está dispuesto a dar una mano a una persona con antecedentes. Ni con programas que te permiten quedar eximido de impuestos, nada”.

La cooperativa no llegará solo con trabajo: el integrante del MTE señaló que también “estamos pensando en cursos de capacitación en albañilería, en oficios. Si bien hay compañeros que saben del laburo, nunca viene mal la capacitación y ni que hablar del cooperativismo. Armar un grupo y armar una cooperativa es complejo. La idea es que a mediados de febrero se organicen cursos de cooperativismo y albañilería como para fortalecer estas cuestiones”.

En este contexto, nació una campaña de donación de herramientas para poner en pie la cooperativa: “surge porque desde el MTE no se cuenta con los recursos para poder financiar la compra de herramientas. Hoy desde el Estado tampoco se está pudiendo dar una respuesta a eso, quizás por el traspaso de mando, hasta que se acomode todo. La idea es conseguir algunas herramientas como para arrancar y quizás después con la misma productividad de la cooperativa se puedan ir adquiriendo otras”.

Incluso, “estamos pensando en charlar con instituciones también, así podemos ver si obtenemos alguna donación de un trompo, una carretilla, para arrancar”.

El proyecto con el Municipio

La intención, además, es generar una relación con el Municipio, tal como sucedió con la Cooperativa Viento en Contra: “solicitamos una reunión con Diego Robbiani para charlar de este tema y proponer que las pequeñas obras, como levantar una pared, aberturas, no se la den a empresas que después se llevan 10 millones de pesos haciendo pavimento sino que empiecen a articularlo con cooperativas más chicas y el trabajo de la economía popular”.

Funes complementó, en tanto, que “la Municipalidad, desde siempre, brinda a las personas materiales para que puedan mejorar la vivienda. Pero no tienen los medios para contratar a un albañil que le arregle el techo y le levante una pared. Ese recurso se desperdicia: la arena se pierde, los bloques se empiezan a romper, y la cooperativa se podría ocupar”. Mismo caso, en tanto, para construir viviendas para víctimas de violencia de género.

Otro de los temas que buscarán dialogar con autoridades municipales es sobre la aplicación de la Ley 14.301: “obliga al Estado a tener el 2% de trabajadores liberados en planta permanente o en cualquier tipo de contratación. Serían, en Olavarría, 21 empleados que hayan estado detenidos más de 5 años. No hay ninguno. Hay cuestiones que no se están cumpliendo, cuando son Ley” dijo Llorente. Carlos Rodríguez, en ese sentido, dejó en claro que la problemática es aguda porque “son personas muy jóvenes, de entre 18 y 35 años” y que Olavarría no escapa a las estadísticas de la Provincia.

“Lo que tiene que entender el Estado es que esos pibes terminaron presos por una exclusión, por la pobreza, la que de por sí tienen pocas salidas, y cuando salen la sociedad los sigue condenando por una condena que ya pagaron y no pueden conseguir laburo. Desde las organizaciones trabajamos como medio indispensable para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de cada trabajador. Sentirte productivo a la sociedad y ganarte el pan hace que no vuelvas a reincidir” cerró Llorente.