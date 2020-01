La semana política: ni acuerdos ni desacuerdos, nada alcanza

Alexis Grierson / @alexisdechillar

En el verano olavarriense, donde todo camina bajo una calma propia de la época en materia política, pasan cosas. No las que hizo mención el ex presidente Macri, pero sí que arman un rompecabezas de un 2020 complejo a nivel nacional, provincial y ni que hablar en lo local. La política hace lo suyo, encuentra y desencuentra. Lo segundo parece primar, pero lo primero tampoco ayuda. Repasemos.

Plagado de gestos (positivos) el gobierno de Alberto Fernández avanza. Aún, no se sabe, hacia donde, si a la salida definitiva o al abismo.

Y, nobleza obliga, no es responsabilidad de Fernández. Desde que asumió el pasado 10 de diciembre (salvo algunos errores comunicacionales) hizo siempre lo que pedía la jugada: darle plata al bolsillo de la gente, buscar la reactivación interna que, en paralelo, permita la reactivación de la industria. Ni que hablar con gestos políticos sobre sectores muy golpeados durante el macrismo, como el aumento a los becarios de Conicet, por citar un solo ejemplo.

Alguien tiene que pagar: la suba de impuestos de los que “menos mal la pasaron” es una medida que en la teoría parece lo ideal, pero que en lo práctico genera rispideces de dichos sectores.

Volver a poner en valor el trabajo de nuestros científicos y nuestras científicas fue uno de nuestros compromisos de campaña.



Por eso decidimos aumentar las becas doctorales y posdoctorales que otorga el Conicet, que son una apuesta al futuro y al desarrollo del país. pic.twitter.com/6ZC1dfKQ2w — Alberto Fernández (@alferdez) January 17, 2020

El tema es que, por lo que se ve a poco más de un mes, uno empieza a ser urgente de lo otro: la totalidad de la industria aún no recompuso su capacidad de producción y la rentabilidad necesaria para afrontar pagos exigidos por el gobierno no llega, aún. Hay unos pequeños indicios de que todo comenzaría a mejorar pero con indicios no se pagan adelantos de paritarias.

Y en paralelo, las presiones impositivas y cuestiones a medio hacer dejan todo librado –bastante- al azar. La intención es muy buena, pero la crisis es muy profunda. Que es, quizás, lo que aún los ciudadanos y ciudadanas no tomaron dimensión.

Se vendrán tiempos de parches, como los camiones con “carne”, “verduras”, “pollo” para todos (o todes, mejor dicho) y otras acciones como la profundización de la Tarjeta Alimentaria, acuerdos con sectores (como Kicillof con panaderos en la Provincia) y tiempos donde la palabra crisis se oirá mucho.

Y en tiempos de sumar voluntades, las críticas de Juntos por el Cambio, al menos de algunos dirigentes, se hacen sentir: “no hay tiempo para tolerar”, “acá se deben solucionar las cosas cuanto antes o no profundizarlas” se escuchó bastante. La carrera de búsqueda de responsables entre Scioli y Vidal por la aguda situación de la Provincia que ahora dirige Kicillof bien podría ser el mejor ejemplo.

La grieta existe: no solo en el enojo por el pago de impuestos. También en las herencias recibidas, el rol de Vidal, Macri y hasta Scioli y Cristina Fernández de Kirchner en su rol de presidenta. Hoy, vice. Es un escenario bastante turbulento no sólo para administrar, sino para hacer política, obtener consensos e incluso, yendo un poco más allá, para llegar a fin de mes. El último es el trascendental, pero funcionará solo si los tres primeros funcionan.

Hablando de consensos

Algunos consensos avanzan, al menos en Olavarría. Tras varias reuniones entre bloques y la presidencia del HCD (que tuvieron pocas vacaciones) la intención de tratar la suba de Tasas en Sesión Preparatoria y Asamblea de Mayores Contribuyentes antes de cerrar el mes avanza a paso firme.

Está claro –y ya fue adelantado hasta por el propio intendente- que la intención de suba será menor a la que enviaron junto al Presupuesto, en octubre del año pasado. Ahora, ¿cuál será el límite de suba que planteará la oposición? Y si es más, ¿cuál será la postura?

Durante la semana hubo una interesante “paradoja” que el Frente de Todos tiene de cara al debate. Por un lado, la maniobra de dejar sin quórum la Asamblea habría sido una postura adoptada en al menos una decena de distritos de la Provincia como represalia por la misma actitud que tomó Juntos por el Cambio en la Legislatura.

Ahora, con la suba de impuestos otorgada, ¿entenderán que Galli necesita al menos un porcentaje de suba de Tasas para tener una Munipalidad ordenada? ¿O continuará la postura de que el jefe comunal administra mal los recursos y subir las Tasas es contraproducente?

En tiempos de crisis, el impacto al bolsillo del vecino sigue siendo grande. Pero, como ya lo hemos dicho, alguien tiene que pagarlo. La inflación y malas políticas nacionales ahora repercutirán en las arcas municipales que, como ya se dijo, no están en rojo, pero si “anaranjadas” como afirmó una fuente municipal en la semana.

Hablando de disensos

La elección de la Federación de Sociedades de Fomento está que arde. “El clásico de cada elección” se escuchó durante la semana, dado que desde que se recuerda, hay inconvenientes a la hora de votar.

En una falsa paz de la presentación de las dos listas que compiten por encabezar la Federación, a un lío de interpretaciones estatutarias que por un lado avalan la elección, pero por el otro la suspenden por una Asamblea Extraordinaria en febrero. En el medio, acusaciones políticas y una grieta institucional que está muy –pero muy- lejos de cerrarse.

La lista que encabeza Javier Frías es considerada, palabras más, palabras menos, como la lista que quiere imponer el Gobierno Municipal para “ejercer el control” de la institución. Eso lo dice la otra lista, actual gestión, que tiene referencia en Jorge Salías actualmente, pero que buscará continuar de la mano de Jorge Videla.

Desde la lista opositora a la Federación, las miradas se posan sobre el rol de algunos integrantes de la actual comisión, como es el rol de Martín Roldán. Un fomentista crítico de la gestión municipal, integrantes de la lista encabezada por Frías han señalado que es el autor de tantas divisiones en el mundo del fomentismo. Ni que hablar de otras acusaciones a la lista en general como la de responder a ideologías kirchneristas, que sinceramente, no tiene nada de malo.

Si, pareció tener mucho de malo a algunos asistentes de la reunión de presentación de listas el momento en el que Videla dijo la palabra “peronismo”: se escucharon afirmaciones tales como “ahí está la política”, “ahí tenían que mencionar al peronismo”. Frases que mostraron más rivalidad que el planteo puntual sobre la ideología.

La lista de Frías presentó una nota que solicita suspender las elecciones como mínimo hasta el 17 de febrero, fecha donde se realizaría una Asamblea Extraordinaria donde adelantaron que denunciarán irregularidades de la lista oficialista que impediría su participación.

La actual comisión de la Federación, por su parte, no tiene pensado estimar el pedido (aunque sea por mayoría, con 27 firmas) y las elecciones se realizarían este lunes.

Una nota presentada a Laura Sequeira, Directora municipal de relaciones con la comunidad, señala incluso que la lista que encabeza Frías no podría haberse presentado si la actual comisión no hubiese omitido ciertos puntos del estatuto para garantizar la transparencia y la posibilidad de dar voz a todas las disidencias.

Incluso, otro punto señala que hubo irregularidades con la institución que encabeza el propio Frías, la Junta Vecinal del Barrio Los Robles, que al tiempo límite no fue solucionada y que no se planteó. La falsa paz de la presentación de listas tiene que ver con que todos lo sabían, pero nadie arrojó la primera piedra que ocasionaría un escándalo pero que nadie se atrevió a ponerse al frente.

Lo concreto es que, entre enredos e interpretaciones políticas, las elecciones de la Federación de la Sociedad de Fomento están en peligro. El lunes, quizás, se desarrollan de todos modos pero sin una lista. O, quizás, hay acuerdo en las 48 horas que quedan. Opción que parece casi imposible.