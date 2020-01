Beto Feliz: “Siempre hablo de mi ciudad con mucho amor, lo de pueblito fue con cariño”

Norberto Leguizamón, es olavarriense, estudió Diseño e Indumentaria y el último año de carrera decidió continuar su carrera en la UBA. Hace unos días atrás se presentó como postulante para el programa Corte y Confección de Canal 13, en diálogo con Infoeme contó cómo vive esta oportunidad.

Su nombre artístico es “Beto Feliz”, tiene 28 años y este jueves espera formar parte del programa de diseño de Canal 13, previo a conocer si será o no participe del reality habló con este medio y manifestó que “Viví 24 años en Olavarría y en el 2016 me mudé a Capital, yo estudiaba diseño e indumentaria en Olavarría y en el último año decidí venir a estudiar en la UBA”.

Ya en Capital Federal hizo el ingreso, pero inmediatamente comenzó a trabajar como vestuarista y por falta de tiempo abandono la facultad “me metí de lleno a laburar como diseñador, y ya hace 4 años que lo hago”.

Beto contó cómo fue inicio laboral y al respecto dijo que “fue bastante particular, iba a cursar con mis prendas, toda mi ropa la hago yo. El primer día de facultad conocí a una chica, hoy mi amiga Karina que es hija de uno de los vestuaristas más importantes de Buenos Aires, ella me manifestaba que le gustaba lo que usaba y todo el tiempo me decía que tenía que conocer al padre hasta que un día le pasó mi número y me llamó fui a su taller y empecé a laburar con él, Alejandro Bologna”.

Beto contó que Alejandro Bologna es el jefe de vestuario del complejo estatal de Buenos Aires y tiene su propio taller. Sobre esta oportunidad dijo “esa experiencia me ayudó mucho a entender lo que es el mundo del espectáculo, lo que es trabajar, lo hice para todos los espectáculos de calle corrientes”.

“Laburé mucho con él y el año pasado sentía que estaba muy saturado porque es muy demandante con jornadas de 16 y hasta 48 horas sin parar, en ese momento dije no puedo con esto y decidí encarar mi propio emprendimiento, tengo mi taller en mi monoambiente en el microcentro de capital y hace un año que me dedico a lo teatral, me gustan lo que es diferente”.

Su ingreso al programa

Hace unos días, Beto se presentó en el Programa Corte y Confección de Canal 13 sobre su postulación contó que “a mediados de diciembre tuve una crisis por una decepción amorosa y busque cambiar de aire, decidí hacer el casting en Corte y Confección y enseguida me llamaron, ahora espero la devolución. Este jueves a las 16 horas se sabrá si efectivamente tendrá un lugar en el programa”.

Sobre su imagen en el programa manifestó que “creo que mi imagen puede sumar y por eso me llamaron del show, soy Drag Queen hago vestuario y fui vestuarista y soy Dark. El primer capítulo fui con una camisola que confeccione a mano cada puntada fue a mano y tardé semana en hacerla”.

“Ayer fui con un mono andrógIno y el jurado me pidió que repita el look y me acosté a las 6 de la mañana para llevar este jueves un look nuevo” contó con entusiasmo.

“Me siento orgulloso de donde soy”

"Buenos aires es una ciudad de millones de habitantes y acá siempre hablo de mi ciudad con un amor, cuando dije mi pueblito fue con cariño porque es mi lugar y además todo lo que se refiere a mi gente, mis amigos, mi familia lo nombre así y me defenestraron ”.

“Yo no soy porteño nací en Olavarria viví 24 años allá, mi familia, mis amigos y mi vida está allá”.