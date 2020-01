Estudiantes arranca el año en condición de local

Este viernes el Club Estudiantes reanuda la temporada de La Liga Argentina de Básquet recibiendo a Racing de Chivilcoy, desde las 21:30.



Para los dirigidos por Gustavo Fernández será el primero de los ocho juegos que tendrán en enero y recibirán a un complicado Racing que ganó todos sus compromisos de la segunda fase.



Luego del receso, el "bataraz" volverá a jugar en su casa ante el equipo que estuvo a segundos de quitarle el invicto. De aquel partido con Racing y de cómo jugar este, Agustín Brocal opinó: “Lo tengo bien presente a ese partido, porque más allá de las pérdidas -28-, tuvimos una efectividad muy baja. Creo que debemos volver a repetir ese partido, sacando las pérdidas, porque los tiros los encontramos pero al errar tanto te hace pensar que estás jugando mal, incómodo, pero creo que si se nos abre el aro desde un principio vamos a estar más liberados”.



Estudiantes se encuentra posicionado en el 3° lugar de la Conferencia Sur con un balance de tres victorias en igual cantidad de compromisos (récord 3-0), acumulando 16.5 puntos dentro de la tabla, uno menos que el líder Parque Sur. De los cinco primeros, el "bataraz" es el que menos partido lleva disputados.



El "bata" comienza el año con dos partidos en el Maxi Gimnasio (Racing y Atenas de Patagones el martes 14) y luego visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca en Monte Hermoso, Atenas y Deportivo Viedma. Más tarde regresa para recibir a Quilmes y vuelve a la ruta para visitar a los marplatenses y cierra el mes en La Plata, ante Gimnasia.



Para este reinicio, Gustavo Fernández podrá contar con Santiago Arese, quién se recuperó de un desgarró que lo marginó de seis partidos a finales del 2019; y con De’Marco Owens al 100%, el extranjero estuvo en los últimos juegos del año pero no en plenitud física. Por otro lado, el entrenador aún no puede contar con Jeremías Sandrini, quien ya no tiene el yeso en su mano izquierda, pero le restan entre 10 y 15 días de recuperación.



Los jueces serán Alejandro Ramallo, José Domínguez y Carla Domingo mientras que Dora Rodríguez será la comisionado.