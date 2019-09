Vidal: “Hay familias que no llegan a fin de mes y hay que dar respuestas concretas”

La gobernadora María Eugenia Vidal se tomó un momento durante su visita a Olavarría para dialogar con los medios de comunicación. Respondió varias preguntas luego de visitar un almuerzo de jubilados y jubiladas en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno.

Siempre acompañada por el intendente Ezequiel Galli, a lo primero que refirió fue a “que está donde está la gente” ejemplificando las recorridas que hizo en nuestra Ciudad, tanto en el Parque Helios Eseverri con un grupo de egresados de jardines maternales, como su caminata por la zona céntrica y la supervisación de la obra de ampliación del Hospital Municipal.

Hay que estar donde está la gente para escuchar y dar respuestas concretas, ese es el objetivo

“Los errores en un Gobierno son de quien gobierna, los aciertos son con la gente. Son aciertos de equipo con aquellos que viven en la provincia y creyeron que era posible hacer esas cosas que parecían imposible. Siento que avanzamos muchísimo juntos en ponerle un límite a las mafias desde el narcotráfico, la policía que estaba dentro de la Policía y era corrupta, el juego ilegal y el legal que no solo dejó de crecer sino que disminuyó”.

“Dimos peleas que no se habían dado antes. La segunda cuestión son obras que se esperaron durante décadas y parecían que no iban a llegar. La planta de osmosis en esta ciudad para que el agua no esté contaminada, la ruta, el trabajo que hicimos con Ezequiel para la extensión de agua potable y cloacas. Son cosas que no podían esperar, un accidente en una ruta no puede esperar, la guardia en un Hospital no puede esperar”, manifestó poco tiempo después Vidal.

La gobernadora siente que “estos cuatros años que vienen tienen que ver con lo importante y es el trabajo, la producción, que las Pymes puedan seguir creciendo y desarrollándose, lo importante es detectar en qué somos buenos en cada ciudad. Esta es una zona ganadera enorme y hay una enorme oportunidad con el acuerdo con China y la Unión Europea”.

En ese mismo sentido prometió “poner en marcha desde la Provincia un programa de Empleo Joven, un tema que afecta mucho a nuestros jóvenes, la oportunidad de tener un primer trabajo es muy importante”, intentando dar respuesta a una de las necesidades de ese sector.

Después de las PASO habló de autocrítica y escuchar la voz de vecinos y vecinas, al momento ¿qué críticas ha recibido tanto para la gestión provincial como para la nacional?

“Es evidente que hay muchos argentinos, personas y familias bonaerenses que les cuesta llegar a fin de mes y eso no puede quedarse eso sólo en la escucha sino que debe trasladarse en respuestas concretas y a eso lo venimos haciendo”

Seguidamente Vidal añadió que “el Banco Provincia le da a todos los bonaerenses la posibilidad de comprar con el 50 % de descuentos a los alimentos, el Intendente bajó la tasa de seguridad e higiene un 50% para las Pymes, al igual que los impuestos para que no estuvieran tan ahogadas, trabajado para que ARBA no ejecute o genere situaciones difíciles en las Pymes, o el adelanto de la cláusula gatillo de los docentes. Estar ahí cuando más nos necesitan. Estar atentos para que nadie sufra en este momento difícil del país”.

¿Cómo tomó el resultado de las PASO?

“Siempre pienso que cuando alguien te vota no te está dando un cheque en blanco sino la obligación de demostrar que valió la pena todos los días. Y cuando alguien no te vota no te tenés que enojar con ese voto sino hacer autocrítica del por qué no te acompañó. Creo que muchísimas familias quisieron expresar esta necesidad que tenían y que no se sentían suficientemente escuchadas en las dificultades que les tocaba atravesar y lo expresaron a través de las urnas el 11 de agosto”.

¿Cómo cree que podrá ponerse en marcha la economía?

“Hay una parte que tiene que ver con el gobierno nacional y con quien dirija el país a partir del 27 de octubre pero hay otra que tiene que ver con la provincia. El Bapro ha crecido muchísimo a lo largo de estos años, la cantidad de créditos que le hemos dado a las Pymes, al campo, a la industria pero hay que crecer más. Ese crédito a mejor tasa ayudará a que muchos decidan a generar fuentes de trabajo. Por supuesto hay que pelear contra la inflación, eso lo tiene que hacer el gobierno nacional, dar la tranquilidad de que si baja todos vamos a estar más tranquilos para llegar a fin de mes o con nuestro salario”.

¿Cuál es el mensaje para el vecino o vecina que pasa un momento difícil, tanto para un comerciante que tuvo que cerrar su negocio o una familia que no logra suplir necesidades básicas, como por ejemplo la alimentación?

“Primero decirles que la Provincia está. Tenemos todos nuestros canales abiertos, el intendente los conoce perfectamente, para ayudar a quienes lo necesiten. Todas nuestras ventanillas de asistencia alimentaria están abiertas no desde ahora o porque hay crisis sino que estuvieron así los últimos cuatro años de manera permanente. Estamos en contacto con el Intendente, referentes evangélicos, iglesias, pequeñas ONGS de cada barrio para ver que no falte la asistencia alimentaria. Hemos casi duplicado la inflación en los fondos que enviamos a los Municipios para que atiendan la situación de los Comedores Escolares. Estamos pendientes y presentes para ayudar a quien lo necesite”.