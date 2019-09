Debate presidencial: Macri será el primero en hablar

Mientras en nuestra ciudad también se ultiman detalles de cara al debate de candidatos a intendentes organizado desde la Facultad de Ingeniería local, que se realizará el próximo 8 de octubre, a nivel nacional sucede algo similar desde la Cámara Nacional Electoral y este jueves se realizaron distintos sorteos para definir el orden los candidatos, la ubicación de los mismos y los temas a abordar en cada una de las jornadas. Vale recordar que están pautados, al menos, dos debates ya que se realizaría un tercero en caso de haber ballotage.

El primero de los debates presidenciales se desarrollará el próximo 13 de octubre en la provincia de Santa Fe, más precisamente la Universidad del Litoral, mientras que una semana después, el domingo 20, todo se trasladará al salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La particularidad tras el sorteo público realizado este jueves, que se emitió en directo a través de las redes sociales de la Cámara Nacional Electoral, es que el actual presidente será el primer expositor en ambas jornadas.

En Santa Fe los ejes temáticos a desarrollar por los candidatos serán Relaciones internacionales, Economía y Finanzas, Derechos Humanos, Diversidad y Género y, por último, Educación y Salud. El orden será, tras la intervención del candidato de Juntos por el Cambio, seguirán Alberto Fernández (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS), José Luis Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad) y Roberto Lavagna (Consenso Federal).

En Buenos Aires el orden será Mauricio Macri, que se ubicará en el extremo izquierdo del escenario, y luego continuarán Del Caño, Lavagna, Espert, Fernández y Gómez Centurión. Allí los temas a abordar serán Seguridad, Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado y, por último, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda.

El dato no menor es que los candidatos no podrán llevar a su atril anotaciones ni ningún material de apoyo: sólo contarán con papel en blanco y una lapicera para tomar notas in situ en caso que en su exposición elijan contestar algún cuestionamiento.