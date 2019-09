Manifestación en Sierra Chica por ingresos al SPB: “Reclamamos tener prioridad y una fuente de trabajo”

“Necesitamos que por lo menos el 50 % del personal que ingrese al Penal sean vecinos de Sierra Chica o hijos de empleados de SPB” manifestó un vecino de la localidad serrana este martes durante una concentración que convocaron en virtud a la polémica desatada por la convocatoria para cubrir puestos en el Servicio Penitenciario. Al reclamo lo acompaño alrededor de medio centenar de personas.

“Mi hijo merece ser penitenciario” afirmó dando el ejemplo de que toda la vida funcionó así. “Yo me jubilé del Servicio Penitenciario, mi ex mujer es empleada, mis abuelos y mis viejos también trabajaron ahí”. La misma suerte debería correr el joven.

Otro tema al que refirió fue la convivencia con las unidades carcelarias. El día a día. Las visitas, la inseguridad y todo lo que esto comprende. “Los domingos no se puede llevar a los chicos a la Plaza porque está repleta de familiares de internos, nosotros también toleramos la llegada de micros a las 4 am”. “No estamos en contra de eso, pero si se toleran esas situaciones pedimos fuentes de trabajo”.

Centenares de personas tomaron parte de la convocatoria para cubrir alrededor de 100 bancas dentro de las 3 sedes. “La mayoría de la gente que tomaron son hijos de empleados pero de Olavarría, tenemos chicas que fueron a la Unidad de Azul a anotarse y no las dejaron porque no son de allí. Toda esta gente entró a la Unidad 2, no pretendemos que la saquen pero sí que los reubiquen en la 38 o 27”, indicó al respecto.

Seguidamente el penitenciario jubilado expresó: “Como esto tomó un tinte político aclaro que no queremos quedar mal con el candidato a Concejal de Juntos por el Cambio, Nicolás Marinangeli, porque contra él no tenemos nada, incluso estamos acá para escucharlo en caso de que se quiera acercar”.

Otra voz fue la de una joven que se postuló. Vecina de toda la vida de Sierra Chica. Disconforme con el resultado y dejando claro el reclamo por una fuente de trabajo. “No pedimos nada raro, a nosotros nos dijeron que teníamos prioridad hijos directos de empleados, jubilados y vecinos de la localidad. Lo más importante: se dijo que era una fuente de trabajo para todos”.

Contó que realizó el pertinente ingreso y de “los 450 que éramos –oriundos de varios lugares de la región- y finalmente llamaron a 110 de los cuales la minoría eran de Sierra Chica”.

Al ser consultada sobre la presencia de personal profesional en el listado de preseleccionados dijo: “Los puestos que se buscan no requieren títulos. No es nada en contra de nadie pero también se registra desventaja por esto”.

Finalmente la vecina sostuvo que “no militamos para ningún partido político” y que no hablan de “nadie en particular”. Únicamente buscan que “nos den la posibilidad de trabajar, den 25 postulaciones más. Queremos una respuesta para ver qué vamos a hacer. Esta es nuestra manera de reclamar, la única que tenemos de defendernos. Esto no es nuevo, pasó siempre, toda la vida fue así”.