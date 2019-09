Crimen de Morena: “Que investiguen por qué salió”

En la primera hora de la tarde de este sábado familiares, amigos y personas del vínculo más cercano de Morena Brendel volvieron a tomar las calles de la ciudad para hacer visible su disconformidad. Llamativamente en esta ocasión el malestar no fue ocasionado por algo vinculado con la investigación en sí, sino con un beneficio que le habría sido otorgado a la única acusada por el crimen de la adolescente de 15 años, quien a inicios de este año fue apuñalada cuando volvía de hacer los mandados en las cercanías de su casa.

Su madre, Natalia Quintero, volvió a ser la voz del reclamo y en diálogo con Infoeme expresó que “las fotos están, tenemos testigos que la vieron bajar del móvil a la casa, con agentes penitenciarios”, todo a medida que daba cuenta de la sorpresa con la que se toparon días atrás, cuando vieron en la red social Facebook fotos de Brisa Wagner en un domicilio familiar. “Es extraño todo esto”, continuó mientras relataba que en fiscalía “no hay nada” con respecto a salidas o beneficios que le fueran asignados a la acusada.

“Acá no está la notificación que ella tuvo una salida, no sabemos por qué motivo no está”, se quejó y reiteró “si ella no le dio ningún tipo de beneficios a mi hija porque yo se los daría a ella”. Es tal la disconformidad que anticiparon que repetirán “la marcha todos los meses hasta que sea el juicio “.

Sobre ello no tienen mayores precisiones, sólo que se realizaría durante el año próximo. Es por ello que la preocupación de los familiares de la adolescente asesinada es otra, “queremos que se investigue por qué ella salió”.