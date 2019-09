“Si te sacrificas y te sale bien la carrera, después vivís como un duque”

Durante la mañana de este sábado y tras el exitoso Festival de Boxeo realizado en el Club El Fortín, Marcelo “Toro” Domínguez brindó una clínica gratuita para los olavarrienses donde abundaron las anécdotas, pero no faltaron las enseñanzas de un ex campeón del mundo.

Marcelo “Toro” Domínguez llegó a la ciudad para ser parte del Festival de Boxeo, trajo tres púgiles oriundos de Capital Federal y para cerrar su primer arribo a Olavarría brindó una clínica en la Sociedad de Fomento 25 de Noviembre.

Más de 3 horas, un grupo de interesados y todas las ganas de enseñar por parte del campeón del mundo entre 1995 y 1998 se reunieron este sábado. Formas de enseñar, técnicas de golpes y cómo vendar y curar heridas fueron ejes de la charla que también contó con muchas anécdotas.

El ex boxeador y en la actualidad entrenador destacó que “tuve buenos maestros, me enseñaban mientras lo hacía y así aprendí a enseñarlo y tuve la inteligencia de tomarme el tiempo de aprender y así como sabía lo que hacía en los entrenamientos llegué a donde otros no llegaban. Yo tenía en la cabeza hasta donde podía aguantar”.

“En mis épocas de boxeador entrenaba mucho más de lo que debía pero siempre con mis tiempos” recordó mientras que afirmaba que en la actualidad existen muchas más posibilidades de aprender y enseñar.

Domínguez mostró diapositivas y después sin problemas se subió al ring del gimnasio Dojo Pantera para demostrar formas de enseñar, técnicas de golpes y de corregir a Facundo Farías -el elegido para la demostración-.

“Las combinaciones de los golpes siempre terminan en izquierda para poder frenar el rival y un boxeador que sabe, gana siempre por un golpe de izquierda” dijo el ex campeón mundial en la categoría crucero durante 5 defensas.

Las formas de enseñarle a sus pupilos, la experiencia en el Festival y su primera experiencia en Olavarría también fueron parte de la charla sabatina.

“El Festival fue excelente, el nivel de peleas, la gente increíble y el comportamiento. He dicho que me vendría a vivir acá, me quede sorprendido con lo lindo que es Olavarría, los felicito, es hermosa da placer salir y me voy feliz”.

“Para ser bueno hay que hacer el ridículo muchas veces”

El ex deportista de 49 años vino a la ciudad con tres púgiles de su escuela y la forma de enseñanza para con ellos fue un eje principal en la conversación.

“Mis boxeadores pelean en la Liga Metropolitana y no están acostumbrados a salir, pero hoy elegimos venir para que vean otras cosas. En la Provincia los boxeadores son muy fuertes y entreno a los míos tratando de que logren esa fuerza y los tres los demostraron” sostuvo el “Toro”.

Marcelo Domínguez que también incursionó en el periodismo con un programa radial especializado manifestó que “muchas veces hay que hacer el ridículo para ser bueno” pero a los deportistas de Atlanta Boxing Club les digo que “la única decisión que tomé en mi vida es no caer en un nivel que no quería estar. Yo sabía que quería mejorar mi vida”.

Párrafo aparte para Lorena Agoutborde, donde el capitalino sostuvo que hay que seguir apoyando porque “da ganas de seguir mejorando” y para el nivel argentino: “Hay muchos boxeadores con aspiraciones internacionales, sólo hay que darle chances”.

“Si te sacrificas y te sale bien la cosa en la carrera, después vivís como un duque”

El jefe de entrenadores del programa “Escuela de Iniciación Deportiva” que comenzó su carrera en Huracán es crítico con la dirigencia, paciente con los oyentes y demostrativo por demás.

“Amo y soy un agradecido de este deporte, lo hago porque me gusta. A mí me sirve que haya más boxeadores, si hay boxeadores tenemos negocios todos” sostuvo quien llegó bajo uno de los Programas impulsados por la Secretaría de Deportes.

Mientras vendaba a Gonzalo Andreasen ante la atenta mirada de los presentes, también explicó el tratamiento a realizar con cortes o inflamaciones y desterró el mito de la “planchita” “es todo comercio” dijo mientras de su bolso sacó una cuchara y estallaron las risas.

Así como se rió ante un elemento simple fue contundente a la hora de criticar a los directivos del boxeo argentino. “El pugilismo no tiene la culpa, la dirigencia es responsable de la actualidad y se puede mejorar 100%” y continuó: “Creo que la vida del deportista es cuando nace, si vos lo crías mal sale torcido; es el amateurismo y hay que fijarse en el amateurismo para crecer”.

“Si te sacrificas y te sale bien la cosa en la carrera, después vivís como un duque”

Se sincera el boxeador que se subió al ringo en 57 peleas (ganó 48) ya llegando al mediodía de la jornada.

“Yo a los chicos les digo lo que me pasó y lo que hice, pero no significa que vaya a salir bien, les digo que si te sacrificas y te sale bien la cosa en la carrera que es de 15 años, después vivís como un duque los 70 años que te quedan de vida” concluyó el deportista que recientemente terminó el secundario.

Muchas vivencias personales, anécdotas que en su vida fueron más allá de lo que sucedió sobre un ring, su familia y un cálido aplauso terminaron de sentenciar una clínica con un ex campeón del mundo mientras por la Sociedad de Fomento 25 de Noviembre ingresaban Cristian Pereyra, Lucas Coderch y Guido Bagnasco a esperar a su instructor.